تونس تتعادل مع كندا استعدادا لكأس العالم 2026

تعادلت تونس سلبيا مع كندا في مباراة ⁠ودية أقيمت في ⁠تورونتو في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتأخر انطلاق المباراة ⁠لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في تورونتو.

وبدأت كندا اللقاء بضغط مبكر وكادت أن تفتتح التسجيل في الدقيقة ⁠الخامسة، لكن حارس مرمى تونس مهيب الشامخ تصدى لمحاولة خطيرة.

وفي الدقيقة 16، قاد سيف الله لطيف هجمة مرتدة واعدة، لكن الحارس الكندي خرج في التوقيت المناسب وأبعد الكرة.

وواصلت تونس محاولاتها، وأتيحت فرصة محققة ‌لأنيس بن سليمان في الدقيقة 20، إثر تمريرة عرضية من لطيف، لكن حارس كندا كان في المكان المناسب ليتصدى للكرة.

وتألق الشامخ مجددا في الدقيقة 28 بتصديه لمحاولة خطيرة، فيما أطلق إلياس سعد تسديدة في الدقيقة 34 تصدى لها الدفاع.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب صبري لموشي عدة تغييرات تونسية بإقحام ⁠سيباستيان توناكتي وخليل العياري ومحمد أمين ⁠بن حميدة وريان اللومي ومحمد الحاج محمود، واسماعيل الغربي وفراس شواط في محاولة لتنشيط الأداء الهجومي.

وواصل الشامخ تألقه بتصديه لتسديدة ليام ميلر في الدقيقة 52، بينما حاول ⁠أحمد علي هز الشباك في الدقيقة 80 دون جدوى.

وكادت تونس أن تخطف هدف الفوز ⁠في الدقيقة 84 إثر هجمة مرتدة قادها ⁠توناكتي، لكن الدفاع الكندي تدخل في اللحظة الأخيرة.

وكانت تونس قد فازت في مباراتها الودية الأولى خلال المعسكر على هايتي بهدف دون رد.

وستواصل تونس برنامج الإعداد ‌لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة النمسا وديا في فيينا في الأول من يونيو/حزيران، قبل أن ‌تواجه ‌بلجيكا في بروكسل بعدها بخمسة أيام.

وستخوض تونس البطولة ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد.