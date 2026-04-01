تشلسي يسجل أكبر خسارة مالية في تاريخ الكرة الإنجليزية

Published On 1/4/2026

أعلن نادي تشلسي اليوم الأربعاء عن تسجيل خسارة قبل الضرائب قدرها 262.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 349.49 مليون دولار) خلال موسم 2024-2025، وهي أكبر خسارة سنوية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 194.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 259.6 مليون دولار) الذي سجله مانشستر سيتي في موسم 2010-2011.

وتكبد النادي اللندني هذه الخسارة رغم ارتفاع إيراداته إلى 490.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 653.8 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2025، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز وتتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

 

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Newcastle United - Stamford Bridge, London, Britain - March 14, 2026 Chelsea players huddle around referee Paul Tierney before the match REUTERS/David Klein
تشلسي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)

وسبق لشركة تشلسي إف.سي القابضة أن سجلت أرباحا بلغت 128.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 171 مليون دولار) في موسم 2023-2024، عقب بيع فريق السيدات للشركة الأم بلو كو (BlueCo)، ما ساهم في تحقيق إيرادات إجمالية وصلت إلى 468.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 624 مليون دولار).

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأوضح النادي أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة زيادة عوائد البث التلفزيوني من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية، التي تُوّج بلقبها في يوليو/تموز.

وأكد تشلسي في بيانه أن الموسم انتهى بالخسارة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وجاء في البيان "ارتفعت النفقات التشغيلية بشكل ملحوظ، مدفوعة بالأساس بزيادة تكاليف أيام المباريات، نتيجة العودة إلى المنافسات الأوروبية".

المصدر: وكالات

