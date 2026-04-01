بعد غياب 24 عاما.. تركيا تحتفل بالعودة إلى كأس العالم

احتفلت تركيا اليوم الأربعاء بعودتها إلى كأس العالم لكرة القدم بعد 24 عاما من الغياب، إذ عبر اللاعبون والمشجعون عن فخرهم وطموحهم الحذر عقب الفوز على كوسوفو في مباراة الملحق.

احتفالات في تركيا

وانطلقت الاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد ليل الثلاثاء، حيث خرج المشجعون إلى الشوارع، ولوحوا بالأعلام من السيارات وتجمعوا في الساحات الرئيسية بعد ضمان المنتخب التأهل للمرة الثالثة في تاريخه، في مشهد أعاد ذكريات بلوغ قبل نهائي كأس العالم عام 2002.

وقال القائد هاكان شالهان أوغلو بعد وصوله إلى إسطنبول مع الفريق عقب الفوز 1-صفر في كوسوفو، إن التركيز سينصب الآن على اجتياز دور المجموعات.

وقال: "سنمثل بلدنا بأفضل صورة في كأس العالم. نحن فخورون جدا بإهداء هذه السعادة لأمتنا. هدفنا الأول هو عبور دور المجموعات، وبعد ذلك سنمضي خطوة بخطوة. أنا أؤمن بهذا الفريق".

أما لاعب وسط ريال مدريد أردا غولر، المولود عام 2005، فقال إن التأهل يحمل بعدا عاطفيا خاصا للجيل الجديد من اللاعبين الذين نشأوا وهم يشاهدون أبرز لقطات حملة عام 2002.

وقال: "أنهينا انتظارنا الطويل. ربما لم نلعب جيدا الليلة، لكننا تأهلنا. عندما نشاهد كأس العالم عام 2002 لا تزال قشعريرة تسري في أجسادنا. الآن نملك الفرصة نفسها، وسنبذل كل ما لدينا دون الاستهانة بأي فريق".

وكانت تركيا قد خسرت في قبل نهائي عام 2002 أمام البرازيل المتوجة باللقب، فيما سجل المهاجم هاكان شوكور أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعد 10.8 ثانية خلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام كوريا الجنوبية.

منافس قوي

وقال شوكور عبر قناته على يوتيوب إن المنتخب الحالي قد يكون خصما صعبا رغم افتقاره إلى مهاجم تقليدي، مضيفا أن مواجهة منتخبات غير أوروبية مثل أستراليا والولايات المتحدة وباراغواي في دور المجموعات ستفرض تحديات مختلفة.

وعكست وسائل الإعلام التركية موجة التفاؤل واسعة النطاق؛ إذ عنونت صحيفة ميليت (Milliyet) على صفحتها الأولى "رعاة البقر الأتراك… انتظرونا يا أمريكا!" فيما كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاج عثمان أوغلو عن طموح يصل إلى أقصى الحدود.

وقال "سنفوز بالكأس ونعيده إلى الوطن".