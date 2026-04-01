تذاكر مونديال 2026.. نظام جديد وعقبات تثير حيرة المشجعين

واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشكلات تقنية عند استئناف بيع تذاكر كأس العالم، الأربعاء، عقب اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة، ما تسبب في حالة ارتباك واسعة بين الجماهير بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد براس.

ولم يوضح الاتحاد الدولي (فيفا) المباريات أو فئات الأسعار المتاحة، فيما فوجئ بعض المستخدمين الذين حاولوا الدخول إلى ما وصفته فيفا بـ"مرحلة البيع في اللحظات الأخيرة" عند انطلاقها في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بتحويلهم إلى صفحة انتظار مخصصة لما يسمى "مرحلة مبيعات مشجعي المنتخبات المتأهلة المتأخرة"، وهي فئة موجهة لجماهير المنتخبات الستة التي حجزت مقاعدها يوم الثلاثاء.

وشهدت عملية شراء التذاكر فترات انتظار طويلة، حيث ظل بعض المشجعين الذين دخلوا النظام منذ البداية في طوابير افتراضية لأكثر من 90 دقيقة دون تمكنهم من إتمام عملية الشراء.

ولم تقدم فيفا تفسيراً واضحاً لسبب هذا الخلل في الروابط، لكنها أكدت قرابة منتصف النهار أن النظام عاد للعمل بشكل طبيعي.

كما أوضحت فيفا أن التذاكر المتبقية لن تُطرح دفعة واحدة لجميع مباريات البطولة الـ104 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، بل سيتم طرحها تدريجياً على مراحل.

وأشارت فيفا إلى أن هذه المرحلة تمثل المرة الأولى التي يمكن فيها للمشجعين شراء مقعد محدد بشكل مباشر، بدلاً من الاكتفاء بطلب تذكرة ضمن فئة معينة، لكنها في المقابل تعتمد نظام "التسعير الديناميكي"، الذي يغير الأسعار وفقاً للطلب، في البطولة التي ستقام في 11 مدينة أمريكية، إلى جانب ثلاث مدن في المكسيك واثنتين في كندا.

وتعد هذه المرحلة الخامسة للبيع، بعد سلسلة مراحل سابقة شملت سحباً تمهيدياً لحاملي بطاقات "فيزا" في سبتمبر، ثم سحباً مبكراً في أكتوبر، وسحباً عشوائياً بين ديسمبر ويناير، بالإضافة إلى طرح محدود استمر 48 ساعة في فبراير.