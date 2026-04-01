المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة

أكمل منتخب العراق عقد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم بعد تأهله للمونديال إثر فوزه الصعب على نظيره البوليفي.

وفي ما يأتي المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

الدول المضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك (3)

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 عبر التصفيات:

آسيا (9 منتخبات): اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية، العراق.

أميركا الجنوبية (6 منتخبات): الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي.

أوقيانيا: نيوزيلندا فقط.

أفريقيا (10 منتخبات): المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، السنغال، ساحل العاج، الكونغو الديموقراطية.

أوروبا (16 منتخبا): إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويج، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، بلجيكا، أسكتلندا، سويسرا، تركيا، السويد، البوسنة والهرسك، تشيكيا.

كونكاكاف (3 منتخبات): بنما، هايتي، كوراساو.

نظام كأس العالم

تتوزع المنتخبات الـ48 المشاركة على 12 مجموعة من أربعة فرق، بحيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

تقام المباراة الافتتاحية في 11 حزيران/يونيو 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو. أما النهائي، فمن المقرر إقامته في 19 تموز/يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

يستضيف 16 ملعبا النهائيات (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك و2 في كندا).

المدن الـ16 المضيفة لمباريات كأس العالم

الولايات المتحدة: كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك/نيوجيرزي، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، هيوستن.

المكسيك: مونتيري، مكسيكو، غوادالاخارا.

كندا: فانكوفر، تورونتو.