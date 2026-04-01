شاهد.. الاحتفالات تعم الشوارع وعطلة رسمية بالعراق بعد التأهل للمونديال

طافت شوارع العراق صباح اليوم الأربعاء كرنفالات فرح بعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية مباريات الملحق العالمي بتفوق العراق على بوليفيا 2-1.

وحمل العراقيون أعلام العراق وطافوا الشوارع وهم يهتفون بأغان شعبية على وقع الموسيقى الشعبية والطبول كما اكتظت الشوارع بالسيارات وهي تحمل أعلاما عراقية.

وأثنى العراقيون على الأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب العراقي في هذه المباراة التي أقيمت في مدينة مونتيري المكسيكية في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

عطلة رسمية في العراق

وفي أول رد فعل رسمي، بارك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لشعب بلاده هذا الإنجاز.

وقال في تدوينة عبر منصة (إكس): "نبارك لأبناء شعبنا الكريم الإنجاز الكروي الذي حققه أبطال منتخبنا الوطني بتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم عام 2026، وتحقيق حلم جماهيرنا التي كانت تتطلع لهذا الإنجاز الكبير".

وأضاف "تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم يعد محطة مهمة في مسيرة الرياضة العراقية، ويرسخ مكانة بلدنا في هذا المحفل العالمي".

واحتفاء بهذا الإنجاز، وجه السوداني بتعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسسات الدولة ليومي الأربعاء والخميس، لمنح الشعب العراقي فرصة الاحتفال بعودة بلاده إلى خارطة الكرة العالمية.