البوسنة تفجر المفاجأة وتتأهل رفقة تركيا والسويد والتشيك إلى مونديال 2026

حجزت منتخبات تركيا والبوسنة والهرسك والسويد وتشيكيا مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، الثلاثاء، بعد تجاوزها نهائي الملحق الأوروبي للتصفيات على حساب كوسوفو وإيطاليا وبولندا والدنمارك على التوالي.

تركيا دون عناء

عادت تركيا من كوسوفو ببطاقة تأهلها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ حصولها على المركز الثالث عام 2002، بفوزها على مضيفتها 1-0 في نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.

وسجل كريم أكتورأوغلو (53) هدف المباراة الوحيد، حارما كوسوفو من بلوغ أول بطولة كبرى بعد نحو عقد من انضمامها إلى الاتحادين الدولي والأوروبي.

البوسنة تحقق المفاجأة الكبرى وتقصي إيطاليا

في نهائي المسار الأول للملحق على ملعب "بيلينو بولي" بمدينة زينيتسا، حقق منتخب البوسنة والهرسك مفاجأة كبيرة بتخطيه ضيفه الإيطالي بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

افتتح المنتخب الإيطالي التسجيل عبر مهاجمه مويس كين في الدقيقة 15، لكنه تعرض لضربة قوية بطرد مدافعه أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، قبل أن يدرك هاريس تاباكوفيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

غيوكيريس يخطف ورقة المونديال للسويد

وفي نهائي المسار الثاني للملحق على ملعب "ستروبري أرينا" في سولنا، قاد مهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس منتخب السويد للفوز على ضيفه البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخطف غيوكيريس هدفا قاتلا في الدقيقة 88 حسم به بطاقة التأهل لأصحاب الأرض، فيما سجل الهدفين الآخرين أنتوني إيلانغا وغوستاف لاغيربييلكه في الدقيقتين 19 و44، وسجل للبولنديين نيكولا زاليفسكي وكارول سفيديرسكي في الدقيقتين 33 و55.

التشيك بركلات الترجيح إلى المونديال

وفي نهائي المسار الرابع على ملعب "إيبيت أرينا" في براغ، ضمن منتخب تشيكيا تأهله بصعوبة بعد فوزه على ضيفه الدنماركي بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض بافيل سولك ولاديسلاف كريسي في الدقيقتين 3 و100، فيما سجل للمنتخب الدنماركي يواكيم أندرسن وكاسبر هوغ في الدقيقتين 72 و111.

المنتخبات الأوربية المتأهلة من المحلق النهائي تكمل عقد أربع مجموعات

وسينضم المنتخب التشيكي إلى المجموعة الأولى في المونديال إلى جانب المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.

بينما يلعب المنتخب البوسني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا وقطر وسويسرا.

ستلعب تركيا في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم شريكة الضيافة الولايات المتحدة والباراغواي وأستراليا.

وسيلعب منتخب السويد ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان وتونس.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، بمشاركة 48 منتخبا.