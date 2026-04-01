بعد نكسة البوسنة.. صدام بين الحكومة الإيطالية ورئيس الاتحاد

دعا وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي الأربعاء رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم غابرييلي غرافينا إلى التنحّي من منصبه، وذلك بعد فشل بطل العالم أربع مرات في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليا.

وقال أبودي في بيان "من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء من الأساس، وهذا يبدأ بتغيير في قمة الهرم داخل الاتحاد".

وأضاف أبودي "أعتقد أنه من الخطأ التنصُّل من مسؤولية الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة، واتهام المؤسسات بالتقصير المزعوم، مع التقليل من أهمية واحترافية الرياضات الأخرى" -علما بأنه يتولى منصب وزير الرياضة في حكومة جورجا ميلوني اليمينية المتشددة منذ 2022-.

وسقط الـ"أتزوري" مجددا في الملحق، وهذه المرة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك الثلاثاء، ليغيب بذلك عن النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.

تأتي تصريحات وزير الرياضة الإيطالية بعد أن أكد رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا أنه لن يستقيل، مشيرا إلى عقد اجتماع للمجلس الأسبوع المقبل سيحسم بقاءه من عدمه.

وجاءت تصريحات أبودي وسط توتر بين الحكومة الإيطالية وغرافينا الذي هاجم عقب الهزيمة أمام البوسنة، ما اعتبره نقصا في دعم الدولة لكرة القدم.

كما اعتبر غرافينا أن الرياضات الأخرى "هواة" و"رياضات دولة" مقارنة بكرة القدم، بسبب العدد الكبير من الرياضيين وخصوصا الأولمبيين الذين يعملون شكليا ضمن الأجهزة العسكرية والأمنية الإيطالية.

وحصدت إيطاليا عددا قياسيا بلغ 30 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في ميلانو-كورتينا، بينها 10 ذهبيات، كما أنهت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 وفي رصيدها 40 ميدالية.

وتملك إيطاليا أيضا نخبة من الرياضيين في مجموعة واسعة من الرياضات، أبرزهم نجم كرة المضرب يانيك سينر المتوج بأربعة ألقاب كبرى.