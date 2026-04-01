شاهد.. رئيس الفيفا: سعداء بعودة العراق إلى كأس العالم

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد ⁠الدولي ⁠لكرة القدم (فيفا) التهنئة للعراق بعد تأهله إلى كأس العالم 2026، بفوزه 2-1 على بوليفيا في المكسيك، ⁠في نهائي الملحق العالمي اليوم الأربعاء.

وانتزع العراق المقعد الأخير المتاح للمشاركة في كأس العالم، ليعود ⁠إلى البطولة بعد 40 عاما من الغياب.

وسجل أيمن حسين هدف الفوز في الشوط الثاني، ليصبح العراق الفريق رقم 48 والأخير الذي يتأهل للبطولة التي ‌ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح علي الحمادي التسجيل للعراق في الدقيقة العاشرة على ملعب مونتيري، قبل أن تدرك بوليفيا التعادل عن طريق موزيس بانياجوا قبل نهاية الشوط الأول.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو مصور عبر حسابه على إنستغرام "يا له من ⁠إنجاز مذهل للعراق، أبارك لكم ⁠على حجز مكانكم في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986، والمرة الثانية في تاريخكم".

وأضاف "نحن سعداء بعودة العراق إلى الظهور ⁠مجددا على أكبر مسرح كروي في العالم، حيث سيظهر دون شك ⁠إصراركم وتصميمكم وموهبتكم الكروية".

وتابع "أنا واثق من ⁠أن هذا الإنجاز سيلهم جيلا جديدا من اللاعبين الشبان والجماهير في العراق".

وأكمل "أتمنى أن تستمتعوا بكل دقيقة من مشاركتكم في البطولة، ونتطلع ‌لمشاهدتكم في كأس العالم 2026".

وسيخوض العراق كأس العالم التي ستقام أمريكا الشمالية في الفترة من 11 ‌يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.