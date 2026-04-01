بالفيديو.. غراهام أرنولد يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بطلب غريب

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالا عبر تقنية الفيديو مع مدرب ولاعبي منتخب العراق لكرة القدم ورئيس الاتحاد، عبّر خلاله عن فخره واعتزازه بالإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وهو التأهل الأول للعراق منذ أربعة عقود.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاصيل المكالمة عبر منصاته الرسمية، حيث برز مدرب المنتخب غراهام آرنولد بتصريحات لافتة، شدد فيها على ثقته الراسخة بقدرات لاعبيه، مؤكدا أن الإيمان بالتأهل ظل حاضرا داخل المجموعة حتى اللحظات الحاسمة.

وخلال المكالمة، أضفى آرنولد أجواء من المرح عندما وجّه طلبا شخصيا إلى رئيس الوزراء، داعيا إلى إقامة تمثال للمهاجم أيمن حسين تقديرا لهدفه الحاسم، في تعليق أثار ضحك الحاضرين وكسر أجواء الرسمية.

وكان أيمن حسين قد سجل هدف التأهل في الدقيقة 53، في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله أمام بوليفيا، ليمنح "أسود الرافدين" بطاقة العبور إلى المونديال ويكتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة العراقية.