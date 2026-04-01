بالفيديو.. غراهام أرنولد يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بطلب غريب

GUADALUPE, MEXICO - MARCH 31: Graham Arnold, Head Coach of Irak, looks on during the FIFA World Cup 2026 Play-Off tournament final match between Irak and Bolivia at Estadio Monterrey on March 31, 2026 in Guadalupe, Mexico. Azael Rodriguez/Getty Images/AFP (Photo by Azael Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم
Published On 1/4/2026

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالا عبر تقنية الفيديو مع مدرب ولاعبي منتخب العراق لكرة القدم ورئيس الاتحاد، عبّر خلاله عن فخره واعتزازه بالإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وهو التأهل الأول للعراق منذ أربعة عقود.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاصيل المكالمة عبر منصاته الرسمية، حيث برز مدرب المنتخب غراهام آرنولد بتصريحات لافتة، شدد فيها على ثقته الراسخة بقدرات لاعبيه، مؤكدا أن الإيمان بالتأهل ظل حاضرا داخل المجموعة حتى اللحظات الحاسمة.

وخلال المكالمة، أضفى آرنولد أجواء من المرح عندما وجّه طلبا شخصيا إلى رئيس الوزراء، داعيا إلى إقامة تمثال للمهاجم أيمن حسين تقديرا لهدفه الحاسم، في تعليق أثار ضحك الحاضرين وكسر أجواء الرسمية.

وكان أيمن حسين قد سجل هدف التأهل في الدقيقة 53، في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله أمام بوليفيا، ليمنح "أسود الرافدين" بطاقة العبور إلى المونديال ويكتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة العراقية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

