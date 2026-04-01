سنفاجئ العالم.. مدرب العراق يتحدى مبابي وهالاند في المونديال

أكد مدرب العراق الأسترالي غراهام أرنولد أن فريقه سيبذل كل ما لديه عندما يشارك في كأس العالم لكرة القدم 2026، معتبرا أن المواجهات ضد فرنسا والنرويج والسنغال فرصة لمحاولة مفاجأة العالم بأداء ونتائج استثنائية.

وتأهل العراق إلى كأس العالم بفوزه 2-1 على بوليفيا في المكسيك، في نهائي الملحق العالمي اليوم الأربعاء، لينتزع المقعد الأخير المتاح للمشاركة في البطولة التي يعود إليها بعد 40 عاما من الغياب.

وسجل أيمن حسين هدف الفوز في الشوط الثاني، ليصبح العراق الفريق رقم 48 والأخير الذي يتأهل للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح علي الحمادي التسجيل للعراق في الدقيقة العاشرة على ملعب مونتيري، قبل أن تدرك بوليفيا التعادل عن طريق موزيس بانياغوا قبل نهاية الشوط الأول.

وقاد أرنولد منتخب بلاده إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2022 في قطر، وأصبح ثاني مدرب أسترالي يقود فريقين مختلفين إلى النهائيات.

أرنولد يتحدى

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي بعد تأهل العراق إلى كأس العالم "قبل التفكير في مواجهة فرنسا، يجب أن أذكر أنني واجهتهم سابقا مع أستراليا في كأس العالم 2022، وخسرنا 4-1، لكننا استخدمنا تلك التجربة كحافز للفوز على تونس والدنمرك والتأهل إلى دور الـ 16".

وأضاف "منتخب العراق ليس لديه ما يخسره. يجب أن نذهب إلى كأس العالم بعقلية الفوز، فهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الإنجازات. الوجود في نفس الملعب مع لاعبين مثل (كيليان) مبابي (قائد فرنسا) و(إيرلينغ) هالاند (مهاجم النرويج) شرف كبير للاعبينا، وسنحترم قدراتهم، لكننا سننزل أرض الملعب لمحاولة الفوز وسنفاجئ العالم".

وتابع أرنولد "التأهل إلى كأس العالم امتياز كبير لكل اللاعبين، الذين سيستمتعون بخوض مباريات ضد أسماء كبيرة في عالم كرة القدم، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا وإبراز الكرة العراقية على الساحة العالمية".

وسيخوض العراق كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.