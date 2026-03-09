"هروب" 5 لاعبات وترمب يدعو أستراليا إلى منح اللجوء لفريق كرة القدم النسائي الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بشأن منتخب إيران لكرة القدم للسيدات، بعد تقارير أفادت بأن خمس لاعبات ⁠قدمن طلبات لجوء في أستراليا.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن خمس لاعبات، كن في أستراليا للمشاركة في كأس آسيا، غادرن فندق البعثة "سرا" برفقة الشرطة الأسترالية، بينما قالت تقارير إعلامية إنهن طلبن مساعدة الحكومة بعد "الهروب" من مقر الإقامة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن اللاعبات هن: زهرة سربالي ومنى حمودى وزهرة جانباري وفاطمة باسانديده وعاطفة رمضاني زاده. وأوضحت أن بقية أفراد الفريق ما زلن موجودات في أستراليا، ونقلت عن شجاعي قولها إن المنتخب كان يعتزم ‌العودة إلى إيران عبر دبي، إلا أن الإمارات لم تسمح لهن بذلك.

وأضافت أن من المتوقع الآن بذل جهود لعودة ما تبقى من لاعبات الفريق عبر ماليزيا وتركيا.

ترمب يدعو أستراليا إلى منح اللجوء للفريق

من جانبه، قال ترمب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن أستراليا "ترتكب خطأ إنسانيا فادحا" بالسماح بإعادة الفريق إلى إيران، قبل أن يقول في منشور لاحق إنه تحدث مع ألبانيزي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الأسترالي "يقوم بعمل جيد للغاية في التعامل مع هذه الحالة الحساسة".

وأضاف ترمب أن خمس لاعبات من المنتخب الإيراني "تمت العناية بهن بالفعل" وأن باقي أفراد الفريق "في الطريق".

وذكرت شبكة "إس بي إس" الأسترالية، أن اللاعبات الخمس يخضعن الآن لحماية الشرطة الاتحادية وقد طلبن دعما حكوميا. وأضافت أن مصادر حكومية أكدت هذه المعلومات، مشيرة إلى أن وزير الداخلية توني بيرك سافر إلى برزبين للقاء اللاعبات.

وعند سؤاله عما إذا كانت أستراليا ستمنح اللاعبات حق اللجوء، قال مات ثيستليثويت، مساعد وزير الخارجية والتجارة، إن الحكومة لا يمكنها التحدث عن الحالات الفردية لمنح اللجوء أو الكشف عن تفاصيل تخص أي لاعبة، وذلك احتراما للخصوصية.

"الخائنات في زمن الحرب"

وبدأ مشوار منتخب إيران في كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا بالتزامن مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ولم تردد اللاعبات النشيد الوطني الإيراني قبل المباراة الأولى في البطولة أمام كوريا الجنوبية. ووصف أحد المعلقين في هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية صمت اللاعبات ⁠أثناء عزف النشيد الوطني قبل بأنه "قمة العار".

وهو ما جعل اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" يدخل على خط الأزمة اليوم الاثنين بقوله إن هناك مخاوف جدية بشأن سلامة منتخب إيران للسيدات مع استعدادهن للعودة للوطن بعد أن وصفن "بالخائنات في زمن الحرب" لرفضهن ترديد النشيد الوطني قبل مباراة في كأس آسيا.

وفي المباراة الثانية أمام أستراليا، غنت اللاعبات النشيد الوطني وأدين التحية. وودع الفريق البطولة أمس الأحد بعد خسارته 2-صفر أمام الفلبين.