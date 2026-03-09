شاهد.. ميلان يهزم إنتر ويلاحقه على صدارة الدوري الإيطالي

منح الظهير الأيسر الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان فريقه ميلان انتصارا ثمينا في الديربي على إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم 1-0 الأحد، فقلّص بذلك "روسونيري" الفارق مع جاره إلى سبع نقاط، ضمن الجولة الـ28 للمسابقة.

وأحرز إستوبينيان هدف المباراة الوحيد وهو الأول له بقميص ميلان في الدقيقة 35.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، معززا سلسلته المثالية أمام إنتر، بتحقيقه انتصاره الثالث تواليا والخامس مقابل تعادلين في المواجهات السبع الأخيرة بينهما ضمن كافة المسابقات.

أما إنتر فتكبّد الخسارة الثانية أمام جاره في الدوري هذا الموسم، بعدما سقط أمامه ذهابا بالنتيجة عينها، كما توقّفت سلسلته الإيجابية عند 15 مباراة تواليا من دون خسارة، علما أن آخر سقوط له يعود إلى مواجهة الديربي بالذات ضمن الجولة الـ12.

ولعب إنتر محروما من خدمات قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للإصابة وشريكه في خط الهجوم الفرنسي ماركوس تورام بسبب المرض.

وحاول ميلان سريعا التقدُم في النتيجة، إلّا أن تسديدة المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، جانبت القائم الأيمن لمرمى إنتر (3).

ومن هجمة مرتدة، انطلق المخضرم الأرميني هنريخ مخيتاريان بالكرة من منتصف الملعب، وتابع طريقه وصولا إلى المنطقة، لكن تسديدته الضعيفة من مسافة قريبة في وسط المرمى وجدت الحارس المضيف الفرنسي مايك مينيان (34).

وبعد سلسلة تمريرات متقنة، لعب الفرنسي يوسف فوفانا كرة بينية وضعت إستوبينيان في مواجهة المرمى من الجهة اليسرى داخل المنطقة، فعالجها الإكوادوري بتسديدة قوية رائعة بيسراه استقرت في الزاوية العليا إلى يمين الحارس الضيف السويسري يان سومر (35).

ولعب نيكولو باريلا عرضية من الجهة اليمنى، هيّأها مخيتاريان للمنطلق من الخلف فيديريكو ديماركو، غير أن تسديدة الدولي الإيطالي غير المُراقب بيسراه من داخل المنطقة علت العارضة بغرابة (54).

وتحسّن أداء إنتر الهجومي بعد ذلك، لا سيّما مع إقحام مدربه الروماني كريستيان كيفو كلّ من الهولندي دنزل دمفريس والكرواتي بيتار سوشيتش (59)، ثم البرازيلي كارلوس أوغوستو ودافيدي فراتّيزي (68).

لكن هذا التحسُّن لم يُترجم إلى فرص خطيرة في ظل تكتّل دفاعي منظّم لميلان في منطقته واعتماده على الهجمات المرتدة، فغابت الخطورة عن المرميين تقريبا طوال الدقائق الـ45.

خسارة روما أمام جنوى

وفقد روما المركز الرابع بسقوطه أمام مضيفه جنوى 1-2.

وافتتح البرازيلي جونيور ميسياس التسجيل لجنوى (52 من ركلة جزاء)، وأدرك العاجي إيفان نديكا التعادل لروما (55)، ومنح البديل البرتغالي فيتينيا بعد خمس دقائق من دخوله فقط الانتصار لأصحاب الأرض (80).