استمرار غياب مبابي عن ريال مدريد وارتفاع عدد المصابين قبل مواجهة مانشستر سيتي

(FILES) Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe reacts after missing a goal opportunity during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026.
كيليان مبابي يغيب عن تمارين ريال مدريد (الفرنسية)
Published On 9/3/2026

استمر غياب الفرنسي كيليان مبابي عن تمارين ريال مدريد الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما لن يشارك المدافع ألفارو كاريراس في اللقاء بسبب الإصابة.

ومن المستبعد أن يكون مبابي جاهزا لخوض اللقاء المنتظر الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بسبب مشكلة في ركبته عانى منها منذ كانون الأول/ديسمبر.

أما كاريراس، فهو "يعاني من إصابة عضلية في ربلة ساق اليمنى"، وفق ما أفاد ريال في بيان الإثنين، من دون أن يتطرق إلى مدة ابتعاده عن الملاعب.

ويعاني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية الأم (15 مرة) من كثرة الإصابات في صفوفه، إذ يفتقد أيضا أمام سيتي كلا من الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريغو والنمسوي دافيد ألابا وداني سيبايوس.

لكن غياب مبابي قد يشكل الضربة الأكبر لفريق المدرب ألفارو أربيلوا، في ظل عدم وضع سقف زمني لعودته إلى الفريق، بينما تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية مشاركته في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وغاب مبابي عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال وسافر مؤخرا إلى باريس من أجل إجراء الفحوص والخضوع للعلاج، مع استبعاد مسألة إجرائه عملية جراحية.

المصدر: الفرنسية

