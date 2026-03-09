عالق في دبي بسبب الحرب.. أرنولد مدرب العراق يوجه نداء عاجلا لـ"فيفا"

وجه غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق نداء عاجلا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب من خلاله تأجيل مباراة فريقه في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم بسبب الاضطرابات الناجمة عن تصاعد حرب إيران.

ويواجه المنتخب العراقي العديد من المشاكل اللوجستية قبل مباراة الملحق أمام سورينام أو بوليفيا المقررة في 31 مارس/آذار الجاري في مونتيري بالمكسيك.

وبإغلاق المجال الجوي حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل بسبب تصاعد الصراع فإن فريق أرنولد -الذي يضم في الغالب لاعبين من الدوري المحلي- غير قادر على التجمع بشكل كامل.

ولم يحصل اللاعبون على تأشيرات سفر للمشاركة في الملحق بالمكسيك، بسبب إغلاق السفارات الأجنبية، كما أن أرنولد عالق في الإمارات العربية المتحدة بسبب النزاع.

وقال أرنولد، وهو مدرب سابق للمنتخب الأسترالي، لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية: "أرجوكم ساعدونا فيما يتعلق بهذه المباراة، لأننا حاليا

نكافح لإخراج لاعبينا من العراق".

وأدت الاضطرابات بالفعل إلى تأجيل المعسكر التدريبي الذي كان مخططا إقامته في هيوستن. وقال أرنولد إن الدفع بفريق يضم فقط اللاعبين

المحترفين في الخارج ليس خيارا قابلا للتطبيق.

وقال: "لن يكون أفضل فريق لدينا، ونريد أن يكون أفضل فريق متاحا لدينا لأكبر مباراة للبلاد في آخر 40 عاما".

المطالبة بتأجيل جدول الملحق

واقترح أرنولد تأجيلا استراتيجيا لجدول مباريات الملحق، حيث دعا فيفا إلى السماح لمنتخبي سورينام وبوليفيا بخوض مباراتهما التمهيدية هذا

الشهر، على أن يتم تأجيل المباراة النهائية للملحق إلى أسبوع واحد قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وقال أرنولد: "في رأيي، إذا كان فيفا سيؤجل المباراة، سيعطينا هذا وقتا ملائما للاستعداد. في رأيي، هذا يمنح فيفا أيضا المزيد من الوقت لتحديد

ما الذي ستفعله إيران".

وأضاف: "إذا انسحب المنتخب الإيراني سنتأهل لكأس العالم، وسيمنح هذا المنتخب الإماراتي، الذي تغلبنا عليه في التصفيات، الفرصة للاستعداد

لمواجهة بوليفيا أو سورينام".

وأكد: "عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي، يعمل طوال الوقت لمحاولة التخطيط والاستعداد لتحقيق حلم الجميع في العراق، لذلك نحتاج إلى اتخاذ هذا القرار بسرعة".