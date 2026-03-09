بالفيديو.. حكم يطرد 23 لاعبا بعد شجار جماعي في نهائي كأس البرازيل

شهدت المباراة النهائية لبطولة كامبيوناتو مينيرو في البرازيل أمس الأحد، بين كروزيرو ومنافسه أتلتيكو مينيرو طرد الحكم 23 لاعبًا، بعد اندلاع شجار جماعي.

بدأ الشجار في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما دفع حارس أتلتيكو إيفرسون اللاعب كريستيان وطرحه أرضًا بعد أن اصطدم به لاعب وسط كروزيرو أثناء ركضه نحو كرة مرتدة.

وتوجه زملاء كريستيان نحو إيفرسون مباشرة، مما أدى إلى اشتباك أوسع نطاقًا مع انضمام عدد من اللاعبين فيما حاول عناصر الأمن الفصل بين الفريقين.

وبحسب شبكة "غلوبو" (Globo) البرازيلية فإن حالات الطرد الـ23 تم إقرارها بعد نهاية المباراة، مشيرة إلى أن الشجار منع الحكم من إظهار البطاقات داخل الملعب.

وشملت حالات الطرد 12 لاعبًا من كروزيرو، من بينهم هداف الفريق خورخي، إلى جانب 11 لاعبًا من أتلتيكو مينيرو، أبرزهم الظهير الأيسر السابق لأتلتيكو مدريد ونوتنغهام فورست، رينان لودي، وهالك.

وقال مهاجم أتلتيكو هالك لوسائل إعلام محلية معتذرا عن الواقعة: "إنه أمر مؤسف، لم أشاهد عنفًا مثل هذا في أي مباراة كرة قدم. لا يمكن أن نقدم مثل هذا النموذج لأنه سيكون له تداعيات في جميع أنحاء العالم. لدينا مسؤولية للحفاظ على صورتنا وصورة المؤسسة".

وشكر مدرب كروزيرو تيتي الجماهير على دعمها بعد الفوز بهدف دون رد، وقال: "أود أن أعرب لجماهير كروزيرو عن مودتي واحترامي لهم، ربما أفتقر للكفاءة في بعض الأحيان، لكن احترام المشجعين والعمل والكرامة والنزاهة، هذا هو ما يهم".

"موقعة مينيرو" تكسر الأرقام القياسية في البرازيل

حطمت "مواجهة مينيرو" الرقم القياسي السابق الصامد منذ 72 عاما، وتحديدا منذ مباراة بورتوغيزا وبوتافوغو في عام 1954 التي شهدت 22 حالة طرد، لتكتب هذه النسخة من نهائي "مينيرو" فصلاً أسوداً جديداً في سجلات التنافس الرياضي البرازيلي.