بالفيديو.. طرد مورينيو خلال تعادل مثير في كلاسيكو الكرة البرتغالية

طُرد جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، من مقاعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام بورتو، عقب توتر أعقب هدف التعادل 2-2 في كلاسيكو الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وجاء قرار الحكم جواو بينيرو بعد لحظات من تسجيل لاعب بنفيكا لياندرو باريرو هدف التعادل قرب الدقيقة 90.

وشهدت مقاعد البدلاء مشادة بين أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين، وسط احتجاجات من مسؤولي بورتو الذين قالوا إن لاعبهم بيبي تعرّض للإصابة بعد أن أصابه جسم أُلقي من المدرجات.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب البرتغالي خلال الوقت بدل الضائع، في لقطة زادت من سخونة المواجهة بين الغريمين.

بنفيكا يحول تأخره بهدفين لتعادل مثير مع بورتو

وفرض بنفيكا تعادلا مثيرا على ضيفه بورتو المتصدر 2-2 في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "دا لوز" في لشبونة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري البرتغالي الممتاز.

بدأ بورتو المباراة بقوة ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق الدنماركي فيكتور فروهولت البالغ من العمر 20 عاما، وهو أسرع هدف يسجله بورتو في ملعب "دا لوز" منذ موسم 2012-2013.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز الشاب أوسكار بيتوشيفسكي صاحب الـ 17 عاما تقدم بورتو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليدخل الضيوف الاستراحة بأفضلية مريحة.

وفي الشوط الثاني، انتفض بنفيكا لتقليص الفارق، وبعد محاولات عدة كان أبرزها تسديدة دودي لوكيباكيو التي ارتدت من القائم، نجح النرويجي أندرياس شيلدروب في تسجيل الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 68 بعد تجاوزه للحارس ديوغو كوستا.

واستمر ضغط بنفيكا حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن لياندرو باريرو من خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 88.

وأنهى بنفيكا المباراة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الوقت بدل الضائع.

ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن سبورتينغ لشبونة الوصيف وبفارق 7 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وكان مورينيو قد طرد في مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.