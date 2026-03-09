اقتحمت جماهير سيلتيك ⁠ورينجرز ⁠نحو الملعب وألقت مقذوفات نارية خلال اشتباكات عنيفة في استاد إيبروكس أمس الأحد، عقب نهاية أحدث ⁠قمة بين قطبي اسكتلندا لكرة القدم.

وتأهل سيلتيك لقبل نهائي كأس اسكتلندا بفوزه 4-2 بركلات الترجيح ⁠بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي أمام 50 ألف متفرج في أجواء حماسية للغاية في ملعب رينجرز بمدينة غلاسغو.

ومع تبادل إلقاء المقذوفات بين المشجعين، ارتدى بعضهم ‌أقنعة الرأس لتغطية وجوههم، شكلت الشرطة ورجال تأمين المباراة حاجزا بين جماهير الفريقين لفرض النظام بينما سارع اللاعبون إلى مغادرة الملعب.

وأدانت رئيسة المفتشين كيت ستيفن في بيان على موقع الشرطة على الإنترنت الحادث "المخزي"، وأضافت أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص.

وقالت ستيفن: "أصيب ⁠ضباط وعدد من الجماهير في ⁠هذا المشهد المشين وأود أن أتوجه بالشكر لجميع الضباط وأفرد الشرطة المنتشرين في

الموقع.

وتابعت: "ألقينا بالفعل القبض على عدد من الأشخاص، وستعمل ⁠شرطة اسكتلندا الآن مع كلا الناديين والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لإجراء تحقيق دقيق ⁠في أعقاب المشاهد التي حدثت ⁠في الملعب في نهاية المباراة".

وأدان الاتحاد الاسكتلندي هذا السلوك وتعهد بإجراء تحقيق.

ولأول مرة منذ ثماني سنوات، حصل سيلتيك على حصته ‌كاملة من التذاكر وبلغت 7500 تذكرة لجماهير الفريق الزائر.

وقمة غلاسغو واحدة بين الأقدم والأشرس في عالم ‌كرة ‌القدم، ويعود تاريخها إلى عام 1888، وقد غذت الانقسامات السياسية والدينية

هذه المنافسة.