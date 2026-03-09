لماذا يخشى ريال مدريد خوض مبارياته يوم الإثنين؟

كشفت إحصائية غريبة أن ريال مدريد يعاني بشكل كبير على مستوى النتائج، عندما يخوض مبارياته في الدوري الإسباني يوم الاثنين.

وسقط ريال مدريد على أرضية ملعبه سانتياغو برنابيو في آخر مباراة لعبها في الليغا يوم الاثنين وذلك يوم 2 مارس/آذار الجاري، عندما خسر أمام ضيفه وجاره خيتافي بهدف دون رد لحساب مباريات الجولة 26.

الاثنين.. اليوم المشؤوم لريال مدريد

ووصفت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية يوم الاثنين "بالمشؤوم وأنه يوم أسود آخر" بالنسبة لريال مدريد، ويعود ذلك إلى النتائج السلبية التي يحققها الفريق عندما يلعب في ذلك اليوم بالليغا.

وقالت "إن إلقاء اللوم على ملعب المباراة يوم الاثنين لتفسير خسارة ريال مدريد يبدو أمرا منطقيا وجريئا، خاصة إذا كان هناك ما تثبته الأرقام والإحصائيات".

وأكدت أن ريال مدريد يعاني عندما يلعب خارج مواعيده المعتادة (يومي السبت والأحد)، فقد فاز مرتين فقط في 6 مباريات خاضها يوم الاثنين مقابل تعادلين وخسارتين، ما يعني أنه جمع 8 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة، وقد جاءت الخسارة الأخيرة أمام خيتافي كتأكيد جديد على سوء هذه الأرقام.

وبسبب هذه الخسارة اتسع الفارق بين ريال مدريد الثاني وغريمه برشلونة متصدر جدول الترتيب إلى 4 نقاط، ما أعاد جماهير النادي الملكي إلى "حالة من التشاؤم فيما يتعلق بحظوظ فريقها بالتتويج باللقب" على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

وأضافت "تلك الخسارة في الحقيقة ليست حاسمة لكن قد يظهر تأثيرها في الأسابيع المقبلة، ورغم ذلك فإن الانطباعات الحالية ليست إيجابية على الإطلاق".

استعادة التوازن

واستعاد ريال مدريد توازنه سريعا بعد هزيمتين محليتين متتاليتين أمام أوساسونا (1-2) وخيتافي (0-1)، وعاد يوم الجمعة الماضي بانتصار ثمين من ملعب بالايدوس الصعب على حساب سيلتا فيغو 2-1 في الجولة 27 من الليغا.

وتحقق هذا الفوز رغم الغيابات العديدة التي عانى منها ريال مدريد سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف، وجاء قبل أيام من موقعته المرتقبة ضد مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الأربعاء القادم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وختمت الصحيفة "لا وقت للبكاء على ما حدث، إذ سيبدأ ريال مدريد الدور الإقصائي أمام مانشستر سيتي، ويعد الأخير هو المرشح للتأهل للدور القادم، لكن فريق ألفارو أربيلوا يريد السفر إلى إنجلترا وهو يملك فرصا حقيقية لمواصلة المشوار الأوروبي".