قرعة ربع نهائي كأس إنجلترا تسفر عن قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول

يواجه مانشستر سيتي غريمه ليفربول في قمة نارية ضمن ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، في حين يتوجه أرسنال الساعي إلى رباعية تاريخية لمواجهة ساوثمبتون خارج ملعبه، وفقا لما أسفرت عنه القرعة الإثنين.

ويلعب تشلسي على أرضه أمام بورت فايل من المستوى الثالث، وهو الذي فجّر مفاجأة بفوزه على سندرلاند 1-0 في ثمن النهائي الأحد.

ويستضيف وست هام أو برنتفورد، اللذان يلتقيان الاثنين، ليدز في المواجهة الأخيرة من ربع النهائي.

لكن المواجهة الأبرز تبقى بين سيتي وليفربول، في فصل جديد من صراع الغريمين.

وفاز فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على ليفربول مرتين هذا الموسم، إذ تغلّب عليه 3-0 في مانشستر في نوفمبر/تشرين الثاني، ثم 2-1 في "أنفيلد" في فبراير/شباط.

وهذه أول مواجهة بين الفريقين في كأس إنجلترا منذ فوز ليفربول 3-2 في نصف النهائي عام 2022.

وتوّج ليفربول الفائز على ولفرهامبتون 3-1 في دور الـ16، بكأس إنجلترا ثماني مرات، آخرها قبل أربعة أعوام.

أما مانشستر سيتي، حامل اللقب سبع مرات، ففاز على نيوكاسل 3-1 في ثمن النهائي، وكان آخر تتويج له بالكأس في 2023.

وتأهّل أرسنال متصدر الدوري إلى ربع النهائي بفوز صعب على مانسفيلد من المستوى الثالث 2-1.

وسيتوجه فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى ساوثمبتون، الطامح إلى خوض ملحق الصعود من الـ"تشامبيونشيب"، والذي حقّق مفاجأة بفوزه 1-0 على فولهام في ثمن النهائي.

وتُقام المباريات في عطلة نهاية الأسبوع بين 4 و5 أبريل/نيسان القادم.