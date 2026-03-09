اتهم مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، رئيس النادي خوان لابورتا، بمنع عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى البلوغرانا قبل نحو عامين ونصف.

وأكد تشافي في مقابلة مع صحيفة "لا فانغارديا" (La Vanguardia) الإسبانية أن كل الأمور المتعلقة بعودة ميسي إلى برشلونة صيف عام 2023 بعد انتهاء عقد الأخير مع باريس سان جيرمان كانت جاهزة، لكن لابورتا منع ذلك خشية حدوث صراع على السلطات، متهما الرئيس السابق بأنه كذب عدة مرات في هذا الملف.

تشافي يحرج لابورتا

وقال تشافي: "الرئيس كذب بشأن ما حدث مع ميسي. كان ليو قد وقع بالفعل، تحدثت معه في يناير/كانون الثاني 2023 بعد فوزه بكأس العالم، وأخبرني أنه متحمس للعودة".

وأضاف: "تحدثنا سويا حتى مارس/آذار وقلت له عندما تعطيني الموافقة سأخبر الرئيس، لأن الأمر مناسب تماما من الناحية الكروية، بعدها تفاوض لابورتا على شروط العقد مع والد ليو ووكيله خورخي".

وزاد تشافي: "حصلنا على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بالجوانب المادية، لكن لابورتا هو من تراجع في النهاية".

وأوضح: "قال لي (لابورتا) إذا عاد ميسي فسيشن حربا ضده. أنا حريص على قول الحقيقة. لم يأت ليو لأن الرئيس لم يرغب به".

وواصل تشافي: "من الكذب القول إن السبب هو رابطة الليغا أو أن خورخي طلب المزيد من المال. الرئيس وفريقه هم من رفضوا ذلك، وأنه (لابورتا) يملك كل السلطة وميسي قد يتعامل مع ذلك بشكل سيئ".

وأشار تشافي إلى أن موقف لابورتا تسبب بانقطاع التواصل بينه وبين ميسي لفترة من الزمن، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها لاحقا.

لابورتا أداة في يد صهره

وفي المقابلة ذاتها اتهم تشافي لابورتا بأنه أداة بيد صهره السابق أليخاندرو إتشيفاريا مؤكدا أنه صاحب النفوذ الحقيقي في برشلونة، كما اتهمه بالكذب عليه وعلى اللاعبين فيما يتعلق برحيله عن تدريب الفريق.

وأوضح تشافي: "يقول الرئيس إنني أردت التخلص من 10 لاعبين وهذا غير صحيح. أريد أن يعرف أعضاء النادي الحقيقة حول ما يحدث داخل النادي. لابورتا أقنعني بالبقاء عندما قلت في يناير/كانون الثاني 2024 إنني سأرحل. قال لي حرفيا لا أرى الفريق من دونك".

وزاد: "الرئيس تخلص مني دون أن يقول لي الحقيقة، متأثرا بشخص هو أليخاندرو إتشيفاريا. أي أن الشخص الذي أقالني فعليا هو أليخاندرو".

وتأتي تصريحات تشافي قبل أيام قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة، والتي يتنافس فيها لابورتا مع فيكتور فونت، ويأمل في إعادة انتخابه رئيسا لولاية جديدة.

من جهته عبّر لابورتا عن صدمته من تصريحات تشافي، ملمحا إلى أن سببها هو إقالته من تدريب برشلونة بعد نهاية موسم 2023-2024 الذي خرج منه برشلونة دون تحقيق أي لقب، وتعيين الألماني هانسي فليك بدلا منه.