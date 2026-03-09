أعلن نفادها ثم أطلق دفعة جديدة.. هل بالغ فيفا في أسعار تذاكر مونديال 2026؟

بعد أيام قليلة فقط من إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن جميع التذاكر المعروضة لمباريات كأس العالم 2026 بيعت، وأن هناك طلبا غير مسبوق على التذاكر تجاوز 500 مليون طلب شراء، أطلق الاتحاد وبشكل مفاجئ دفعة جديدة لبيع تذاكر البطولة.

وقال موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) الرياضي الأمريكي إن "فيفا" أرسل عبر البريد الإلكتروني رسائل إلى المشجعين أعلن فيها إتاحة مجموعة حصرية من التذاكر، مرفقة بتأكيد مفاده أن "العدد المتوفر محدود".

كما عرض الاتحاد تذاكر لما يقل عن 64 مباراة من أصل 104 ستقام في مونديال 2026، وهي خطوة يرى فيها خبراء ومتابعون -على حد تعبير موقع "ذا أثلتيك"- دليلا واضحا على أن الاتحاد "بالغ في تقدير حجم الطلب" على تذاكر مباريات مونديال 2026، أو رفع الأسعار إلى مستوى أخرج جزءا منها من الطلب المحتمل للسوق.

وقال جيم مكارثي -وهو خبير في تجارة التذاكر- "عندما يقولون إن هناك طلبا هائلا على كأس العالم، فهذا صحيح بالطبع. لكن ذلك لا يعني أنه لا توجد مجموعة كبيرة من المباريات التي تحتاج إلى تسويق، وربما ما تزال أسعار تذاكرها مرتفعة أكثر مما ينبغي".

ولم يتضح بعد سبب الحملة الجديدة التي أطلقتها فيفا، فهناك من يرى أن التذاكر المعروضة قد تكون من الحصص التي عُرضت على جهات البث والرعاة ثم لم يتم شراؤها، فيما يفترض آخرون أنها التذاكر التي لم يتمكن الاتحاد الدولي من بيعها في المرحلة الرئيسية المعروفة باسم السحب العشوائي للاختيار، والتي انتهت الشهر الماضي.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن تذاكر المباراة النهائية ومباراتي نصف النهائي لم تكن متوفرة في نافذة البيع الأسبوع الماضي، إضافة إلى تذاكر مباريات لمنتخبات مثل الأرجنتين وإنجلترا والمكسيك.

أسعار مبالغ فيها

وكانت تذاكر مباراة الولايات المتحدة وباراغواي المقررة يوم 13 يونيو/حزيران 2026 على ملعب صوفي متاحة بسهولة كبيرة، وهو ما كشفت عنه نافذة البيع الإلكترونية.

وفُتحت نافذة البيع للمباراة المذكورة في لوس أنجلوس عند الساعة 3 صباحا من يوم الأربعاء الماضي بتوقيت الساحل الشرقي، وبقيت متاحة ساعات عدة واستمرت كذلك طوال يوم الخميس وحتى صباح الجمعة، كما أن موقع "فيفا" لم ينشر معها أي علامة تدل على أن التذاكر محدودة، مثلما فعل مع مباريات أخرى.

والسبب المحتمل لذلك هو أن فيفا حددت سعر تذاكر الفئة الأولى لهذه المباراة عند 2735 دولارا، وتذاكر الفئة الثانية عند 1940 دولارا، وعند بداية البيع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت هذه المباراة ثالث أغلى مباراة في البطولة بأكملها.

وعليه فضّل كثير من المشجعين الأمريكيين -بحسب ذا أثلتيك- التركيز على المباراة الثانية أو الثالثة لمنتخبهم في دور المجموعات في سياتل أو لوس أنجلوس، وفيهما تنخفض الأسعار إلى الثلث عن الأولى.

وفي الأشهر الخمسة الماضية كانت هذه المباراة من بين القلائل التي لم ترفع فيفا أسعار تذاكرها، وهو ما قد يشير ضمنيا إلى أن التذاكر لم تبع كما كان متوقعا.

وظهر الأمر ذاته في مباريات أخرى "أقل جاذبية وبأسعار أقل"، ففي كل مرحلة بيع كانت تذاكر الفئة الثالثة والرابعة تنفد بسرعة، فيما تذاكر الفئتين الأولى والثانية تبقى متاحة.

ماذا يعني ذلك لفيفا؟

يرى باري كاهن وهو مسؤول سابق في قطاع التذاكر أن لدى فيفا "كمية كبيرة من التذاكر التي يحتاج إلى بيعها".

أما مقدم البرامج سكوت فريدمان فقال "هناك طلب على التذاكر بالتأكيد، المشجعون يريدون الذهاب إلى الملاعب، لكن بعض المباريات تم تسعيرها بطريقة خاطئة".

ورغم ذلك يتوقع "ذا أثلتيك" أن غالبية تذاكر مباريات كأس العالم ستنفد في النهاية، وأن الوضع الحالي ليس مدعاة للقلق.

لكن الموقع تساءل عن الطريقة التي سيتمكن فيها "فيفا" من بيع كل التذاكر، وتوقع أنه سيضطر إلى تخفيض أسعارها، وأنه قد يطلق حملة بيع جديدة في أبريل/نيسان القادم.