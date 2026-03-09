"اللكمة" التي لطخت سمعة كرة القدم الإسبانية (فيديو)

تمر اليوم 30 عاما على الواقعة الشهيرة التي أحرجت كرة القدم الإسبانية، حين وقع شجار عنيف بين خوسيه ماريا كانيدا (José María Caneda) وخيسوس غيل (Jesús Gil) في مقر الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء اللقاء بعد أيام من تصريح كانيدا، رئيس نادي كومبوستيلا، الذي وصف فيه ناخبي ماربييا الذين دعموا غيل بـ"الحمقى"، الأمر الذي جعل غيل، رئيس نادي أتلتيكو مدريد يخطط لمواجهته شخصيا.

"اللكمة" التي لطّخت سمعة كرة القدم الإسبانية

وتذكر الصحافة الإسبانية بالنقاش الذي تصاعد فيه التوتر بسرعة وتبادل الطرفان الإهانات؛ فصرخ غيل: "سأقطع رأسك"، ورد كانيدا: "أنت لص". وبعدما اشتد تبادل الشتائم والإهانات بين الطرفين وجه غيل لكمة شهيرة لكانيدا ما زالت محفورة في ذاكرة كرة القدم الإسبانية، في حادثة وقعت تماما قبل 30 عاما.

وعلقت صحيفة (ماركا) الإسبانية على الحادثة بوصفها "اللكمة" التي لطّخت سمعة كرة القدم الإسبانية.