الكاف يرفع جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
Published On 9/3/2026
رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جوائز بطولة دوري الأبطال للأندية لتصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي، فيما أصبحت جوائز بطولة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) 4 ملايين دولار، بحسب ما أعلن الإثنين في بيان.
وقال كاف إن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أعلن "زيادة قدرها 2 مليون دولار أمريكي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى زيادة أخرى بنفس القيمة لبطل كأس الكونفدرالية لموسم 2025-26".
وبلغت الزيادة في جوائز دوري الأبطال 50%، مقابل 100% للكونفدرالية.
وترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المُخصصة للأندية الأفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، بحسب ما أضاف كاف.
المصدر: الفرنسية