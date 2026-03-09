الكاف يرفع جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جوائز بطولة دوري الأبطال للأندية لتصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي، فيما أصبحت جوائز بطولة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) 4 ملايين دولار، بحسب ما أعلن الإثنين في بيان.

وقال كاف إن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أعلن "زيادة قدرها 2 مليون دولار أمريكي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى زيادة أخرى بنفس القيمة لبطل كأس الكونفدرالية لموسم 2025-26".

وبلغت الزيادة في جوائز دوري الأبطال 50%، مقابل 100% للكونفدرالية.

وترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المُخصصة للأندية الأفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، بحسب ما أضاف كاف.