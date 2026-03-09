العداء الأوغندي كيبليمو يحطم الرقم القياسي لنصف الماراثون

استعاد العداء الأوغندي جاكوب كيبليمو صدارة سباقات نصف الماراثون العالمية، بعدما حقق زمنا قدره 57 دقيقة و20 ثانية في سباق لشبونة، ليحطم الرقم السابق للإثيوبي يوميف كيجيلتشا بفارق عشر ثوان.

وانطلق كيبليمو بقوة، قاطعا أول خمسة كيلومترات في 13:28 دقيقة، ثم لحق به الكينيان نيكولاس كيبكورير وجيلبرت كيبروتيتش.

ومع بلوغ عشرة كيلومترات في 27 دقيقة، بدأ كيبروتيتش التراجع، ثم فرض كيبليمو إيقاعه السريع في الكيلومترات الأخيرة، مسجلا 13:31 دقيقة في المقطع بين 15 و20 كيلومترا، وهو ما ضمن له تحطيم الرقم العالمي.

وكان كيبليمو قد سجل رقما قياسيا على نفس المسار عام 2021 (57:31)، قبل أن ينتزع منه في فالنسيا عام 2024 بفارق ثانية واحدة. وقال عقب الفوز: "أنا سعيد للغاية بتحطيم الرقم العالمي. بعد العشرة كيلومترات الأولى أدركت أن الأمر ممكن، فواصلت الضغط حتى النهاية".

وأنهى كيبكورير السباق متأخرا بـ48 ثانية، وجاء كيبروتيتش ثالثا بفارق دقيقة و39 ثانية. ويذكر أن كيبليمو كان قد كسر حاجز الـ57 دقيقة العام الماضي في برشلونة بزمن 56:42، لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى رفض اعتماد النتيجة بسبب عدم مطابقة ظروف السباق للقوانين.

وعلى صعيد السيدات، حافظت الإثيوبية تسيجي جبرسلاّما على لقبها، بعدما أنهت السباق في زمن بلغ 1:04:48.