أزمة "التزوير" تهدد الجزائري بلايلي.. إيقاف الفيفا يغيبه عن كأس العالم والترجي يعلن موقفه

يواجه النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، واحدة من أخطر الأزمات في مسيرته الكروية، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً يقضي بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عام كامل.

وتأتي هذه العقوبة على خلفية اتهامات تتعلق بـ "تزوير توقيع" على وثيقة مالية مرتبطة بمبلغ قدره 380 ألف يورو.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 استئناف مباريات الدوري القطري لكرة القدم

استئناف مباريات الدوري القطري لكرة القدم list 2 of 2 وفاة اللاعب السابق فهد المجمد خلال أداء واجبه العسكري بالكويت end of list

وحدثت هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لنجم الترجي، الذي كان يركز خلال الأشهر الماضية على التعافي من إصابة قوية في الركبة، على أمل العودة سريعًا إلى الملاعب واستعادة مكانته مع المنتخب الجزائري، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2026.

موقف الترجي: "العائلة قبل العقود"

رغم الشائعات التي روجت لإمكانية فسخ العقد نتيجة هذا الإيقاف الطويل، إلا أن إدارة الترجي الرياضي التونسي حسمت موقفها مبكراً.

وبحسب مصادر مقربة، قرر النادي الوقوف خلف لاعبه وتقديم الدعم النفسي والقانوني له، رافضاً التخلي عنه في هذه الأزمة.

هذا الموقف يعكس "العرف" التقليدي داخل نادي باب السويقة الذي يميل لحماية لاعبيه في الأزمات الكبرى، مما عزز حالة التكاتف داخل غرف الملابس.

جذور القضية

تعود خلفية الأزمة إلى الفترة التي قضها بلايلي مع نادي أجاكسيو الفرنسي (2022-2023).

النزاع يتمحور حول مستحقات مالية ومبالغ تطالب بها الإدارة الفرنسية، حيث اتهم النادي اللاعب بمغادرة الفريق دون تسوية قانونية ومالية واضحة.

تفاقم الأمر حين ظهرت وثيقة تتعلق بمبلغ 380 ألف يورو، وزعمت "الفيفا" بناءً على شكوى النادي الفرنسي أن التوقيع الموجود عليها "مزور"، وهو ما اعتبره الاتحاد الدولي انتهاكاً جسيماً لمبادئ النزاهة والتعاقد، مما أدى لصدور قرار الإيقاف الفوري.

المسار القانوني: "لوزان" هي الملاذ الأخير

في تحرك دفاعي سريع، كلف بلايلي المحامي التونسي الخبير في قضايا "الفيفا"، علي عباس، الذي أنقذه من عقوبة الأربع سنوات سنة 2015، بعد تعاطيه مواد محظورة.

إعلان

وتتجه الأنظار الآن نحو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان بسويسرا، حيث يسابق الزمن لتقديم طعن رسمي قبل الموعد النهائي في 15 مارس/آذار.

ويهدف فريق الدفاع إلى تعليق العقوبة مؤقتاً أو نقضها تماماً، مما يسمح للاعب بالعودة للميادين.

وينتظر الشارع الرياضي في الجزائر وتونس بلهفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة. فإما أن ينجح المحامي علي عباس في إحداث ثغرة قانونية تعيد "البلايلي" للمستطيل الأخضر، أو أن الحكم سيُثبت، مما سيجعل الترجي والمنتخب الجزائري أمام خسارة فنية كبرى لأحد أبرز صناع اللعب في القارة السمراء.