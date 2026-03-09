الاتحاد العراقي يطالب الفيفا بتأجيل مباراة منتخبه في ملحق مونديال 2026

طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم من نظيره الدولي (فيفا)، تأجيل مباراة العراق ضمن الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في 31 مارس/آذار في مدينة مونتيري المكسيكية، وفقا لما ذكره مطلع الاثنين لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "طلب العراق جاء بسبب تعذر سفر وفد (أسود الرافدين) من العاصمة بغداد، نتيجة إغلاق المجال الجوي والمخاطر الأمنية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن".

وأضاف "هناك أزمة أمنية في المنطقة ومخاطر حقيقية على وفد منتخب العراق، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في بيان لها ان مناطق جنوب تركيا هي مناطق غير آمنة وتشهد عمليات عسكرية".

مدرب العراق عالق في دبي

وأوضح أن "مدرب المنتخب غراهام أرنولد ما يزال عالقا في مدينة دبي ولم يتمكن من المجيء إلى بغداد بغرض اختيار اللاعبين وتهيئة المنتخب للسفر إلى مدينة هيوستن الأميركية، بهدف إقامة معسكر تدريبي كان يفترض ان يقام ويسبق المباراة أمام الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام".

واقترح أرنولد، في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية تأجيل المباراة المرتقبة للعراق.

وقال المدرب الأسترالي "دعوا بوليفيا تلعب مع سورينام هذا الشهر، ثم قبل أسبوع من كأس العالم نلعب نحن مع الفائز منهما في الولايات المتحدة، والفائز من تلك المباراة سيبقى والخاسر يعود إلى بلاده".

وأضاف "إذا أُقيمت المباراة في المكسيك، فسنواجه صعوبة في الخروج من بغداد، نحو 60% من لاعبي المنتخب يلعبون داخل العراق، وجميع أفراد الجهاز المساعد يعيشون في العراق. أما الطاقم الطبي فيعيش في قطر، ونحن نواجه حاليا صعوبات في الحصول على تأشيرات المكسيك".

وواصل أرنولد "كانت خطتي الأولى قبل كل هذا أن نقيم معسكرا تحضيريا صغيرا في الولايات المتحدة للتأقلم مع فارق التوقيت والطقس والظروف هناك، لكن كل ذلك ألغيَ الآن، فقد تم إلغاء المعسكر التحضيري لأننا لا نستطيع مغادرة بغداد".

وأردف الأسترالي "أعتقد أن على فيفا اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن، لأن الوضع الحالي غير عادل قليلا بالنظر إلى ما سنضطر للمرور به".

وسيحدد الملحق آخر منتخبين متأهلين إلى المونديال بمشاركة 48 منتخبا.

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير/شباط، بعد ضربات أمريكية-إسرائيلية على طهران.

وعلى الرغم من سعي بغداد التي توازن في علاقاتها بين طهران وواشنطن، إلى تجنّب تبعات الحرب بين القوتين النافذتين، لم تسلم الأراضي العراقية من تداعيات المواجهة الإقليمية.