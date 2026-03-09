أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر (QSL) عن استئناف مباريات الدوري القطري لكرة القدم "دوري نجوم بنك الدوحة" الخميس المقبل 12 مارس/آذار الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المباريات ستقام على مدار يومي الخميس والجمعة على ملاعب جاسم بن حمد وأحمد بن علي والثمامة.

وتقام مباريات الجولة الـ18 من الدوري القطري كالتالي:

السيلية ضد الدحيل على ملعب جاسم بن حمد (الخميس)

الوكرة ضد الشمال على ملعب أحمد بن علي (الخميس)

قطر ضد الغرافة على ملعب الثمامة (الخميس)

الأهلي ضد العربي على ملعب الثمامة (الجمعة)

الريان ضد الشحانية على ملعب أحمد بن علي (الجمعة)

السد ضد أم صلال على ملعب جاسم بن حمد (الجمعة)

وتوقف الدوري القطري في آخر مباراتين بالجولة الـ17 السبت الموافق نهاية الشهر الماضي بين الشمال وقطر بملعب الخور والعربي ضد السيلية بملعب حمد الكبير، وكذلك الجولة الـ18 بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها منطقة الخليج.

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 38 نقطة، يليه الغرافة في المركز الثاني بـ34 نقطة، ثم الشمال في المركز الثالث بـ31 نقطة.