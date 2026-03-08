ميسي على بعد خطوة من الوصول إلى 900 هدف

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد هدف واحد من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته الكروية بعدما قاد إنتر ميامي للفوز على مضيفه دي سي يونايتد 2-1، أمس الأحد، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ميسي هدفا ليساهم في الفوز الثاني تواليا لإنتر ميامي، حامل اللقب، رافعا رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، بعد تجاوزه كبوة الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام لوس أنجلوس بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الثالث مؤقتا لمنطقة الشرق.

في المقابل، تلقى دي سي يونايتد خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام أوستن بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، في المركز السابع.

استغل الفريق الضيف تفوقه منذ البداية وافتتح التسجيل في الدقيقة 18 بهدف من الأرجنتيني رودريغو دي بول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا.

وبعد 10 دقائق فقط، ضاعف ميسي النتيجة للضيوف، عندما تلقى تمريرة بينية من ماتيو سيلفيتي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة متقنة بيسراه من فوق الحارس، قبل أن يقلص دي سي يونايتد الفارق في الدقيقة 75 عن طريق تاي باريبو.

ورفع ميسي -الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات- بهذا الهدف رصيده إلى 899 هدفا ليقترب من هدفه رقم 900 خلال مسيرته، حيث يسعى لينضم إلى منافسه القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفه رقم 900 في مسيرته في سبتمبر/أيلول 2024.

أهداف ميسي مع الأندية والمنتخب: