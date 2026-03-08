مدرب وفاق سطيف يتعرض للاعتداء قبل مواجهة الشلف بالدوري الجزائري

خيمت حالة من التوتر والغضب على أجواء ملعب "محمد بومزراق"، قبيل انطلاق مواجهة الرابطة المحترفة الأولى بين جمعية الشلف وضيفها وفاق سطيف، وذلك إثر تعرض مدرب "النسر الأسود" لطفي عمروش لاعتداء جسدي مباغت في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس.

وقال عمروش: "من المؤسف أن يعتدي علي لاعب جمعية الشلف جمال بلعلام أمام الجميع قبل بداية المباراة، الحكم شاهد كل شيء وحتى محافظ المباراة كان حاضرا".

وأضاف: "لن أتنازل عن حقي لأن هذا الاعتداء أثر علي كثيرا قبل المباراة".

تفاصيل الواقعة

سُجلت الحادثة قبل دقائق من صافرة الحكم، حيث أقدم لاعب من جمعية الشلف -غير مدرج ضمن أوراق المباراة أو القائمة الرسمية- على توجيه ركلة مباشرة وقوية لبطن المدرب عمروش.

تسبب الاعتداء في حالة صحية حرجة للمدرب، حيث عانى نوبة ضيق تنفس حادة استغرقت قرابة ربع ساعة، مما فرض تأخيرا اضطراريا في انطلاق اللقاء.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادثة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج خلافات شخصية سابقة تراكمت بين الطرفين لتنفجر في أروقة الملعب بعيدا عن المنافسة الرياضية الشريفة.

ولم تقف إدارة وفاق سطيف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت لتدوين الحادثة في تقرير رسمي قدم لحكم المباراة ومحافظ اللقاء، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتفعيل العقوبات الانضباطية ضد اللاعب المعني وكل من تورط في هذه التجاوزات التي تسيء لصورة كرة القدم الجزائرية.

هل هي حادثة معزولة؟

لا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في الملاعب الجزائرية، فقد شهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث مشابهة أثارت جدلا واسعا حول الأمن وتجاوزات اللاعبين والأطقم التقنية:

اقتحامات غرف الملابس: سبق وأن سجلت الرابطة المحترفة اعتداءات طالت حكاما ومدربين في ممرات الملاعب، مما دفع الهيئات المعنية سابقا لتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحساسة داخل الملاعب.

خلافات شخصية خارج الميدان: لطالما كانت الخلافات الشخصية المترسبة بين اللاعبين والمدربين "قنبلة موقوتة"، حيث سجلت البطولات السابقة وقائع تصفية حسابات داخل أسوار الملعب، مما أدى في بعض الحالات إلى عقوبات إيقاف طويلة المدى (تصل إلى سنوات) لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.

ظاهرة الاعتداء على الأطقم الفنية: لطالما طالب المختصون في كرة القدم بضرورة تفعيل "ميثاق الأخلاقيات" داخل الأندية، للحد من تحويل الملاعب إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية، خاصة عندما يتعلق الأمر باعتداءات من لاعبين غير مشاركين في المباريات.

تضع هذه الحادثة الرابطة الوطنية لكرة القدم أمام مسؤولية إعادة النظر في التنظيم الأمني داخل أروقة الملاعب، وضمان حماية الأطقم الفنية من أي تهديدات خارجية قد تعصف بنزاهة التنافس الرياضي.