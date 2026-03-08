مدرب السعودية رينارد يستدعي تشكيلتين ويستعين بمدرب استعدادا لكأس العالم

قال هيرفي رينارد مدرب السعودية إنه ⁠سيستدعي 50 ⁠لاعبا لتشكيلة المنتخب في التوقف الدولي المقبل في مارس/آذار، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم ⁠2026، معلنا أن خالد الغنام لاعب الاتفاق سيكون ضمن قائمته.

ومن المقرر أن يلعب فريق المدرب رينارد ⁠وديا ضد مصر وصربيا في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية الشهر الحالي، لكن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بعدما تعرضت قطر والسعودية والإمارات لهجمات صاروخية إيرانية، وذلك بعد ضربات أمريكية ‌وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط، جعل الشكوك تحوم حول إقامة المباراتين.

مدرب السعودية رينارد يستدعي تشكيلتين

وقال رينارد لحساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس اليوم الأحد "قررت استدعاء تشكيلتين، ليكون العدد الإجمالي قرابة 50 لاعبا مقسمين إلى مجموعتين".

ويريد المدرب الفرنسي (57 عاما) متابعة أكبر قدر ممكن من اللاعبين قبل النهائيات ⁠المقامة في أمريكا الشمالية الصيف ⁠المقبل، وسيستعين بالمدرب لويجي دي بياجو المشرف على تدريب المنتخب السعودي الأولمبي.

وأوضح "المجموعة الأولى ستكون المنتخب الأول، أما الثانية فستكون تحت قيادة دي باجيو… سيتدربون قبلنا ⁠مباشرة، وسيخوضون أيضا مباراتين وديتين خلال 10 أيام.

وأقر رينار بأن الجماهير السعودية ⁠تترقب التشكيلة لكنه لم يرغب في إشباع ⁠هذا الفضول واكتفى بقول إن جناح الاتفاق الغنام، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري سيكون ضمن القائمة.

وأضاف ضاحكا "أعلم أن الجماهير تتطلع لرؤية ‌بعض الأسماء، لكن يمكننا القول حاليا إن أفضل هداف سعودي وهو خالد الغنام سيكون معنا، لن أذكر سيكون في ‌أي ‌مجموعة، لكنني حسمت الأمر".

وتلعب السعودية مع إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي في المجموعة الثامنة لكأس العالم.