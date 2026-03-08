مباراة ليفربول ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي غلطة سراي مع ليفربول في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تعيد إلى الواجهة صراع الفريقين في البطولة القارية هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ضد غلطة سراي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك بأسطنبول يوم الثلاثاء 10 مارس / شباط 2026.

وتنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة وخمسة وأربعين مساء (20:45) بتوقيت قطر والسعودية وتركيا، (19:45) بتوقيت مصر و السادسة وخمسة وأربعين دقيقة (18:45) بتوقيت تونس والجزائر و(17:45) بتوقيت المغرب وإنجلترا.

قنوات البث المباشر لمباراة غلطة سراي وليفربول

ستنقل المباراة بين غلطة سراي وليفربول عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS EN 1

كما يمكنكم متابعة تغطية حية لحظة بلحظة لكل تفاصيل القمة التركية الإنجليزية بالصور والفيديوهات والتغريدات ساعتين قبل انطلاق المباراة عبر موقعنا الجزيرة نت.

وكان الفريق التركي قد حقق فوزا ثمينا على ليفربول بنتيجة 1-0 في مرحلة دوري المجموعات، بفضل ركلة جزاء سجلها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 16 من المباراة التي أقيمت في إسطنبول.

طريق الفريقين إلى دور الـ16

بلغ غلطة سراي الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بعدما أنهت مرحلة الدوري في المركز العشرين برصيد 10 نقاط، قبل أن تحقق فوزا مثيرا على يوفنتوس في الملحق الإقصائي بنتيجة إجمالية 7-5.

أما ليفربول فاحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري بعد فوزه في 6 مباريات من أصل 8، ليبلغ هذا الدور للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان 5 مرات في دوري أبطال أوروبا، وكانت آخر مواجهة بينهما هذا الموسم حين فاز غلطة سراي 1-0.

كما تعادلا في مباراتي الدور الثاني من مجموعات موسم 2001-2002 (0-0) في إنجلترا و1-1 في إسطنبول)، قبل أن يتبادل الفريقان الفوز بنتيجة 3-2 على أرض كل منهما في دور المجموعات لموسم 2006-2007.

ويمتلك غلطة سراي سجلا متوازنا أمام الأندية الإنجليزية في المواجهات الأوروبية، إذ فاز مرتين وخسرت مرتين، وكان آخر ظهور له في ثمن النهائي موسم 2013-2014 عندما خرج أمام تشيلسي.

سجل الفريقين في البطولة

يخوض غلطة سراي مشاركته 19 في دوري أبطال أوروبا، وهو الرقم الأعلى بين الأندية التركية، لكنه الظهور الثاني فقط في آخر ستة مواسم.

في المقابل، يشارك ليفربول في البطولة للمرة 17، وقد بلغ المباراة النهائية 5 مرات، وتوج باللقب عامي 2005 و2019.

وكان الفريق الإنجليزي قد تصدر مرحلة الدوري في الموسم الماضي قبل أن يودع البطولة من ثمن النهائي أمام سان جيرمان..

أرقام فردية

يقترب النجم المصري محمد صلاح من إنجاز تاريخي، إذ يملك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وقد يصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفا في المسابقة.

ويعادل صلاح أيضًا رقم المدافع السابق جيمي كاراغر كأكثر لاعب مشاركة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 80 مباراة.