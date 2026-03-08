بالأرقام.. لامين جمال ينفجر تهديفيا في شهر رمضان

واصل لامين جمال جوهرة برشلونة تألقه اللافت مع فريقه خاصة خلال رمضان المبارك، مؤكدا بالأرقام ارتفاع مستواه الفني وأن أداءه لم يتأثر رغم التزامه بفريضة الصيام.

وقاد لامين أمس السبت برشلونة لتحقيق انتصار شاق على مضيفه أتلتيك بلباو عندما سجل الهدف الوحيد (1-0) في المباراة التي جرت على ملعب سان ماميس في قمة الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ووصلت الكرة إلى لامين الذي اقتحم منطقة الجزاء من الأطراف وتخلص من أحد المدافعين، قبل أن يرسلها مقوسة صعبة على يمين الحارس أوناي سيمون، ارتطمت بالقائم في الزاوية البعيدة واستقرت في الشباك.

تألق لامين جمال في رمضان

ويعد هذا الهدف سادس مساهمة تهديفية في 4 مباريات خاضها لامين (18 عاما) مع برشلونة في الشهر الفضيل.

ففي الجولة الماضية من الليغا (26) لعب جمال دورا رئيسيا في الانتصار العريض الذي حققه برشلونة على فياريال بتسجيله ثلاثة أهداف، هو الهاتريك الأول له في مسيرته الاحترافية، وققبلها صنع هدفا ضد ليفانتي في الجولة 25.

ثم قدم لامين أداء مميزا يوم الثلاثاء الماضي في موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك، وصنع الهدف الأول لزميله مارك بيرنال.

مساهمات لامين جمال التهديفية مع برشلونة خلال رمضان:

صنع هدفا في مباراة برشلونة وليفانتي بالليغا.

سجل 3 أهداف (هاتريك) في مرمى فياريال بالليغا.

صنع هدفا في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل هدفا في مرمى أتلتيك بلباو بالليغا.

أفضل لاعب في برشلونة

في الأثناء يقدم لامين جمال موسما متكاملا مع برشلونة، إذ يتصدر قائمة لاعبي الفريق الكتالوني من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها وكذلك حصده جائزة أفضل لاعب.

ورفع لامين حصيلته التهديفية منذ بداية الموسم الحالي إلى 19 في جميع البطولات، كما قدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وجعلت هذه الأرقام من جمال اللاعب الأكثر تأثيرا في برشلونة سواء في التسجيل أو صناعة الأهداف على حد تعبير صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية.

وفي الوقت ذاته يعد لامين أكثر لاعب في برشلونة يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بواقع 8 مرات، متقدما بفارق واضح عن بقية زملائه وأقربهم إليه رافينيا (5 مرات).

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة واستعاد فارق النقاط الأربع عن غريمه ريال مدريد.

ويزور برشلونة ملعب سانت جيمس بارك يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.