ضربات غادرة وقيء.. فوضى غير مسبوقة في نزال "يو إف سي"

شهدت حلبة "تي موبايل أرينا" بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة ليلة غريبة وغير مألوفة في تاريخ منظمة "يو إف سي" (UFC)، بعد أن تحول نزال المقاتل الأمريكي كودي غاربرانت ومنافسه الصيني شياو إلى فوضى عارمة تخللتها ضربات غير قانونية استدعت تدخل الأطقم الطبية.

وفي الجولة الثالثة تلقى غاربرانت (34 عاما) ضربة "تحت الحزام" اتسمت بعنف شديد، مما أدى إلى فقدانه التوازن ودخوله في نوبة قيء داخل "دلو" وسط الحلبة استمرت 30 ثانية.

وأظهرت لقطات البث المقاتل الأمريكي وهو يتلوى ألما على القماش، بينما هرع مدربه لتقديم المساعدة الأولية له في مشهد وصفه المعلق الشهير جو روغان بـ"البزاري" وغير المسبوق.

وعلق روغان على الواقعة قائلا: "لم أر قط مقاتلا يتقيأ داخل القفص أثناء سير النزال، لقد كانت مشاهد مذهلة بكل المقاييس".

Cody Garbrandt needed a bucket after taking a hard low blow at #UFC326 pic.twitter.com/KC1lPeHvIJ — MMA Junkie (@MMAJunkie) March 8, 2026

إنذارات وقرارات تحكيمية حاسمة

من جانبه، تدخل الحكم هيرب دين لتوجيه إنذار شديد للمقاتل شياو (27 عاما)، معلنا خصم نقطة من رصيده بسبب الركلة غير القانونية. إلا أن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبمجرد استئناف النزال، كرر المقاتل الصيني مخالفته بضربة ركبة أخرى في المنطقة الحساسة نفسها، مما دفع الحكم للتهديد بإقصائه نهائيا في حال تكرار الخطأ، وسط صيحات استهجان غاضبة من الجماهير الحاضرة.

ورغم الفوضى، تمكن غاربرانت من حسم الفوز بإجماع الحكام بعد خصم النقطتين من خصمه، وصب جام غضبه على منافسه بعد صافرة النهاية. ويُرجح أنه كان سيخسر القتال لولا ضربات شياو غير القانونية.

اعترف غاربرانت لاحقًا بأن القتال كان "غريبًا" و"فوضويًا"، مرجعًا سلوك شياو إلى عائق اللغة، حيث صرح لموقع "إم إم إيه جنكي" (MMA Junkie): "لقد كان نزالا غريبا للغاية. كان مدرباي قد أعداني لأسلوبه العدواني والفوضوي، لكننا لم نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد".

إعلان

وأضاف: "أعتقد أن حاجز اللغة لعب دورًا، كونه لا يتقن الإنجليزية جيدًا. لقد تعرضت لركلات غير مقصودة عدة مرات، لكنني لم أُضرب قط بهذه القوة في منطقة العجان لدرجة أنني كنت أتقيأ هناك".

وتابع: "لم أرغب في الفوز لمجرد حدوث ذلك، استمددت القوة من حماس الجمهور، ولكن بعد 30 أو 40 ثانية، تعرضت للضرب مرة أخرى".