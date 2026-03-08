بالفيديو.. شبيه ساكا يظهر مجددا ويطلب المساعدة من نجم أرسنال
عاد الشاب النيجيري، المعروف بكونه "النسخة المطابقة" لنجم نادي أرسنال والمنتخب الإنجليزي بوكايو ساكا، ليتصدر المشهد من جديد على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة من خلال فيديو يحمل صبغة "إنسانية" غلفتها ملامحه التي لا تكاد تفرقها عن اللاعب الأصلي.
ولفت هذا الرجل الأنظار على مواقع التواصل لتشابهه الكبير مع ساكا، حتى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مازحوه، قائلين إنه يشبه ساكا أكثر من ساكا نفسه.
ظهرت مقاطع فيديو للشبيه، مصحوبة بتعليقات تشير إلى حاجته للمساعدة، مع بعض التعليقات الطريفة من المجتمع تحث الناس على الإشارة إلى ساكا وأرسنال لمساعدته.
نداء عبر "تيك توك"
ظهر "شبيه ساكا" في مقطع فيديو جديد حصد 1.2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة، وهو يوجه رسالة مباشرة إلى الجناح الطائر لـ "المدفعجية".
الشاب، الذي يعيش في ظروف متواضعة، طلب المساعدة من ساكا، مشيرا إلى أن الشبه الكبير بينهما جعله معروفا في محيطه، لكنه لا يزال يواجه صعوبات معيشية.
تفاعل الجماهير: "هل هو ساكا فعلا؟"
أثار الفيديو حالة من الذهول بين المتابعين نظرا للتطابق المذهل في تفاصيل الوجه، وقصة الشعر، وحتى الابتسامة. وجاءت أبرز ردود الفعل كالتالي:
- تشكيك طريف: ذهب البعض للمزاح قائلين إن هذا هو ساكا "قبل الشهرة" أو "ساكا في إجازة قاسية".
- حملة "تاغ": أطلق ناشطون حملة للإشارة (Tag) لبوكايو ساكا وحساب نادي أرسنال الرسمي لضمان وصول الرسالة للنجم الإنجليزي، المعروف بمبادراته الخيرية الواسعة.