شاهد.. حمزة عبد الكريم يتألق ويسجل أول أهدافه مع برشلونة

افتتح المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مسيرته مع فريق برشلونة للشباب (FC Barcelona Juvenil A) بتسجيل هدف في مباراته الأولى ضد هويسكا للشباب (SD Huesca Juvenil)، التي انتهت بالتعادل 2-2 بعد تعادل هويسكا بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وعاد عبد الكريم إلى برشلونة يوم الجمعة بعد استكمال إجراءات انتقاله وإقامته في إسبانيا، ليشارك بعد يومين فقط مع الفريق، حيث لعب 73 دقيقة وساهم بهدف وتسبب في ركلة جزاء لبرشلونة.

ويتصدر فريق المدرب بول بلاناس ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن إسبانيول، وسيواجه هذا الخميس نادي ديبورتيفو للشباب (Deportivo Juvenil) في نصف نهائي كأس الملك للشباب.