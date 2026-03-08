متذيل الدرجة الثالثة يفجر مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق بورت فايل، متذيل ترتيب دوري الدرجة الثالثة، مفاجأة كبرى في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتأهله لربع النهائي بالفوز على ضيفه سندرلاند بهدف دون رد، الأحد، ضمن مباريات الدور الخامس للمسابقة.

المباراة أقيمت على ملعب "فالي" وحسم نتيجتها أصحاب الأرض في الشوط الأول، بعد أن سجل النيوزيلندي بنيامين واين هدف اللقاء الوحيد برأسية بعد تمريرة من الجامايكي داجون براون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها بورت فايل إلى ربع النهائي منذ عام 1954، ليلحق بأندية ساوثهامبتون وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وكان ساوثهامبتون قد تأهل للدور نفسه في وقت سابق بفوزه القاتل على مضيفه فولهام بهدف نظيف على ملعب "كرافن كوتيغ، سجل هدف المباراة الوحيد البديل الاسكتلندي روس ستيوارت في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وتستكمل مباريات هذا الدور بمواجهة ليدز يونايتد ونوريتش سيتي التي تقام مساء نفس اليوم، على أن تختتم المنافسات يوم الاثنين بمواجهة وست هام وبرينتفورد.