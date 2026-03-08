رياضة|المملكة المتحدة

متذيل الدرجة الثالثة يفجر مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي

الهدف الذي أطاح بسندرلاند من كأس الاتحاد الإنجليزي (رويترز)
Published On 8/3/2026

حقق فريق بورت فايل، متذيل ترتيب دوري الدرجة الثالثة، مفاجأة كبرى في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتأهله لربع النهائي بالفوز على ضيفه سندرلاند بهدف دون رد، الأحد، ضمن مباريات الدور الخامس للمسابقة.

المباراة أقيمت على ملعب "فالي" وحسم نتيجتها أصحاب الأرض في الشوط الأول، بعد أن سجل النيوزيلندي بنيامين واين هدف اللقاء الوحيد برأسية بعد تمريرة من الجامايكي داجون براون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها بورت فايل إلى ربع النهائي منذ عام 1954، ليلحق بأندية ساوثهامبتون وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي.

BURSLEM, ENGLAND - MARCH 08: Luke O'Nien and Nilson Angulo of Sunderland look dejected following the teams defeat in the Emirates FA Cup Fifth Round match between Port Vale and Sunderland on March 08, 2026 in Burslem, England. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)
لاعبا سندرلاند ويظهر عليهما الحزن بعد الهزيمة (غيتي)

وكان ساوثهامبتون قد تأهل للدور نفسه في وقت سابق بفوزه القاتل على مضيفه فولهام بهدف نظيف على ملعب "كرافن كوتيغ، سجل هدف المباراة الوحيد البديل الاسكتلندي روس ستيوارت في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وتستكمل مباريات هذا الدور بمواجهة ليدز يونايتد ونوريتش سيتي التي تقام مساء نفس اليوم، على أن تختتم المنافسات يوم الاثنين بمواجهة وست هام وبرينتفورد.

المصدر: وكالة الأناضول

