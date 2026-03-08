كشفت الحسابات الرسمية لنهاية السنة المالية الماضية التي أعلن عنها ريال مدريد عن تراجع كبير في السيولة النقدية المتوفرة في خزينة النادي الملكي.

ويتوفر في خزينة ريال مدريد 3.4 ملايين يورو (نحو 3.67 ملايين دولار) فقط حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفق الأرقام التي أعلن عنها النادي، وهو هامش ضئيل ومحدود للغاية بالنسبة لناد كبير على حد تعبير صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

صعوبات اقتصادية

وبسبب "صعوبات اقتصادية" كشفت عنها هذه الأرقام فضلت إدارة ريال مدريد ورئيسها فلورنتينو بيريز عدم التحرك في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم حاجة الفريق إلى التعزيز خاصة في خط الوسط الذي انخفض أداء لاعبيه منذ رحيل توني كروس ثم لوكا مودريتش.

كما عانى الفريق مؤخرا من عدة إصابات في خط الدفاع، وقد وضع كل ذلك ريال مدريد في وضع حرج خلال مباراته الماضية ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، بسبب كثرة الغيابات التي وصلت إلى ما يقرب من 10، سواء للإيقاف أو الإصابات.

ورغم أن الأندية الكبرى عادة ما تمول صفقاتها ولا تعتمد على السيولة النقدية المتاحة، إلا أن الرقم المذكور منخفض جدا وملفت للنظر، إذا ما قورن بالسنوات الماضية التي رسخ خلالها ريال مدريد مكانته كواحد من أقوى الأندية اقتصاديا في كرة القدم الأوروبية.

وتظهر أولى الفوارق عند مقارنة خزينة النادي في نهاية العام بما كانت عليه في الصيف أي قبل 6 أشهر، حينها كان ريال مدريد يملك 175.8 مليون يورو (نحو 189.8 مليون دولار) أي أكثر بـ172.5 مليون يورو (نحو 186.3 مليون دولار) مما كان لديه في ديسمبر.

تراجع كبير في خزينة ريال مدريد

ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض في السيولة إلى الاستثمارات الكبيرة التي أُنجزت خلال الصيف، سواء في صفقات اللاعبين أو في البنية التحتية المرتبطة بملعب سانتياغو برنابيو.

وخصص ريال مدريد مبلغ 122 مليون يورو (نحو 131.7 مليون دولار) للتعاقد مع دين هويسن وفرانكو ماستانتونو، كما انضم ترينت ألكسندر أرنولد الذي دُفع من أجله 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار) لتقديم موعد انضمامه شهرا واحدا بالإضافة إلى ألفارو كاريراس، والتكاليف الناتجة عن إقالة المدرب تشابي ألونسو.

ورغم أنه من المعتاد نسبيا أن تصل الأندية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام بسيولة أقل في الخزينة، إلا أن الرقم الحالي هو الأقل من سابقيه.

السيولة النقدية التي كانت متوفرة في خزينة ريال مدريد في نهاية السنوات الثلاث الماضية:

190 مليون يورو (نحو 205.2 ملايين دولار) في نهاية عام 2023.

61 مليون يورو (نحو 65.8 مليون دولار) في نهاية عام 2024.

3.4 ملايين يورو (نحو 3.67 ملايين دولار) في نهاية عام 2025.

وعلقت "سبورت" (Sport) على هذه الأرقام بالقول: "رغم ذلك لا يزال ريال مدريد ناديا قويا من الناحية الاقتصادية، لكن من الواضح أن هامشه المالي قد تقلص في المواسم الأخيرة".

وأتمت: "بعض الاستثمارات الرياضية التي لم تحقق الأداء المتوقع والتأثير الاقتصادي لملعب سانتياغو برنابيو بعد المشاكل المتعلقة بالحفلات الموسيقية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تجديد الملعب، كلها عوامل حدت من قدرة النادي على التحرك في سوق الانتقالات".

ويتوقع أن يؤثر نقص السيولة النقدية والصعوبات الاقتصادية -إن استمرت- في تقييد حركة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب تقارير.

