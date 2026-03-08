سرقة انتهت بالرصاص.. مستشار فينيسيوس ينجو من الموت في ريو

أفادت تقارير صحفية برازيلية بتعرض إدواردو بيكسوتو، مستشار الصورة والتسويق لنجمي المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا، لإصابة بطلق ناري في منطقة البطن خلال محاولة سرقة مسلحة وقعت في مدينة ريو دي جانيرو فجر الجمعة.

وفقا لما أوردته صحيفة "أو غلوبو" (O Globo)، كان بيكسوتو يستقل سيارته برفقة آخرين في تمام الساعة الثانية صباحا، حين اعترضه شخصان مسلحان بهدف سرقة الهواتف المحمولة. وعلى الرغم من استجابة الضحايا وتسليم هواتفهم دون مقاومة، قام أحد الجناة بإطلاق النار مباشرة على بيكسوتو قبل أن يلوذا بالفرار.

ورغم أنه لا يزال تحت الملاحظة الطبية للتعافي من الجرح، طمأن بيكسوتو متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفا ما حدث بـ"الكابوس"، حيث قال: "بدا الأمر وكأنه كابوس، لكنها كانت مجرد ليلة في ريو. تعرضت لإطلاق نار في المعدة أثناء محاولة سرقة، وأنا الآن أتلقى العلاج في المستشفى"

من جانبها، فتحت شرطة ريو دي جانيرو تحقيقا موسعا في الحادثة، وتجري حاليا عمليات بحث وتحر للقبض على المعتدين وتحديد ملابسات الهجوم الذي تحول من سرقة بالإكراه إلى شروع في القتل.