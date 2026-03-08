رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

"سأذهب في إجازة!".. غوارديولا يرد بسخرية بعد عقوبة إيقافه

جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تلقى البطاقة الصفراء السادسة هذا الموسم (الفرنسية)
Published On 8/3/2026

يغيب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جوسيب غوارديولا، لمدة مباراتين بعد تلقيه البطاقة الصفراء السادسة هذا الموسم، وذلك بعد أن تخطى فريقه نيوكاسل يونايتد بسهولة ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الإسباني غوارديولا واجه الحكم الرابع لويس سميث على خط الملعب في سانت جيمس بارك بعد أن أسقط كيران تريبيير جيريمي دوكو، مما دفع الحكم سام باروت للتدخل، وسيضطر الآن للغياب عن مباراة وست هام بالدوري الممتاز، وعن مواجهة الفريق في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ذلك الجانب السلبي الوحيد لغوارديولا في ليلة نجح فيها فريقه، الذي شهد 10 تغييرات مقارنة بالتعادل منتصف الأسبوع مع نوتنغهام فورست، في الفوز بسهولة 3-1.

وقال غوارديولا: "سأقول لكم شيئاً، لدينا كل الأرقام القياسية في هذا البلد، كلها، رغم كل شيء. لدينا الرقم القياسي من حيث عدد مرات حصول
المدربين على البطاقات الصفراء. أريد كل الأرقام، والآن أنا أمتلكها".

وأضاف: "إيقاف لمباراتين الآن، سأغيب عنهما وأذهب في إجازة. هناك أشياء بعد 10 سنوات من الخبرة لا أستطيع فهمها".

وأكمل: "راجعوا الحدث. بالطبع سأدافع عن دوكو وعن جميع فرقي".

المصدر: الألمانية

