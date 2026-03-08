رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ريال مدريد يتراجع عن اهتمامه بضم نجم مانشستر سيتي وهذه الأسباب

Published On 8/3/2026

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتعزيز خط وسط الفريق بالتعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار محاولاته لسد الفجوة التي تركها رحيل الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس.

وارتبط اسم النادي المدريدي بالعديد من اللاعبين في الأشهر الأخيرة، أبرزهم رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

ويبقى مصير رودري غامضا مع مانشستر سيتي في ظل انتهاء تعاقده مع الناد الإنجليزي في صيف 2027، ويتردد أنه لم يتوصل لاتفاق بعد لتمديد تعاقده مما سيجعله متاحا بسعر معقول في الصيف المقبل، وهو ما يمثل بشرى سارة لريال مدريد.

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 17, 2024 Manchester City's Rodri in action with Real Madrid's Luka Modric Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
رحيل مودريتش وقبله كروس ترك فراغا في وسط ملعب ريال مدريد (رويترز)

ريال مدريد يتراجع عن اهتمامه بضم رودري

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي التحرك لضم رودري رغم ما يتردد بأن النجم الإسباني سيكون متاحا مقابل 50 مليون يورو فقط في الصيف.

وأضافت أن رودري (29 عاما) محط تقدير بالغ من مسؤولي ريال مدريد، لكن إدارة النادي الإسباني لا تخطط لضمه بسبب مخاوف بشأن حالته البدنية وتراجع مستواه منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في سبتمبر/آيلول 2024.

وأوضحت أن تقدم رودري في السن يبقى أيضا ضمن العوامل التي تبعد ريال مدريد عن ضمه في ظل اهتمام العملاق الإسباني أكثر بضم العناصر الشابة.

ولفتت إلى أن تراجع اهتمام ريال مدريد بضم رودري يبشر مسؤولي مانشستر سيتي ويخفف من العقبات أمام مساعي النادي الإنجليزي لتوقيع عقد جديد مع اللاعب قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن ريال مدريد مهتم بأسماء أخرى لتعزيز خط الوسط في الصيف المقبل، أبرزهم فيتينيا وآدم وارتون وكيس سميث، لتخفيف معاناة الفريق من هذا المركز منذ اعتزال توني كروس في 2024.

المصدر: الألمانية

