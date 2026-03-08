شاهد.. العداء الصاعد ميتشل يتحدى الفيزياء بسرعته الخارقة

شهدت ملاعب القوى الأمريكية ولادة أسطورة جديدة في سباقات السرعة، حيث فجّر العداء الصاعد ديلون ميتشل مفاجأة مدوية بقطعه مسافة 100 متر في زمن قدره 9.88 ثانية، وهو لا يزال في الـ16 من عمره، ليضع نفسه على خارطة النجوم القادمين بقوة لكسر الأرقام القياسية العالمية.

تحدي الفيزياء: سرعة "خارقة" رغم الرياح

رغم أن السباق جرى في ظل رياح خلفية بلغت سرعتها +5.8 متر في الثانية (وهي سرعة تتجاوز الحد القانوني المعتمد دوليا بـ 2.0 متر في الثانية)، إلا أن الأداء الفني لميتشل أذهل الخبراء.

المركز الثاني: حل العداء تشينويوكي أونوتشيكوا خلفه بزمن 10.02 ثانية.

رأي الخبراء: علّق العداء الإسباني السابق أنخيل ديفيد رودريغيز قائلا: "ما حققه ميتشل أمر لا يُصدق.. لقد أنجز الجزء الأصعب وهو الوصول لهذه السرعة القصوى. مسألة تحقيق هذا الزمن في ظروف قانونية هي مسألة وقت لا تتعدى العامين".

عام تحطيم الأرقام القياسية لـ"ميتشل"

لا يبدو أن إنجاز الـ100 متر كان وليد الصدفة، إذ يعيش ميتشل موسما استثنائيا حافلا بالأرقام القياسية:

سيادة الـ60 مترا: حطم الرقم القياسي العالمي للناشئين (تحت 18 عاما) بزمن 6.59 ثانية.

ثنائية مذهلة: بعد ساعات فقط من سباق الـ 100 متر، عاد ميتشل ليسجل 20.22 ثانية في سباق 200 متر.

طالب "فوق العادة": ميتشل، الذي لا يزال طالبا في الصف الثاني الثانوي، بات يُقارن بكبار العدائين العالميين مثل "غوت غوت".

بهذه النتائج، يثبت ديلون ميتشل أن موهبته تتجاوز حدود الفئات العمرية الناشئة. فالقوة الانفجارية والقدرة على الحفاظ على السرعة حتى خط النهاية تجعل منه المرشح الأبرز لقيادة جيل جديد من العدائين الأمريكيين نحو منصات التتويج الأولمبية في السنوات القادمة.