بالفيديو.. مدافع أتلتيكو مدريد يتدخل لإنقاذ حمامة خلال مباراة

خطف الأورغواياني خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد الأضواء خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، بتصرف إنساني.

وحقق أتلتيكو مدريد أمس السبت، فوزه الثالث على التوالي في الليغا، وجاء على حساب ريال سوسيداد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة 27 من المسابقة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالأرقام.. لامين جمال ينفجر تهديفيا في شهر رمضان

بالأرقام.. لامين جمال ينفجر تهديفيا في شهر رمضان list 2 of 2 سبورت: تراجع حاد في السيولة النقدية لريال مدريد end of list

وجاءت واحدة من أبرز لقطات المباراة في الدقيقة 19 عندما نفذ كوكي قائد أتلتيكو ركلة ركنية اصطدمت بحمامة كانت على أرضية الملعب.

وأدى ذلك إلى توقف المباراة لوقت قصير، قبل أن يبادر خيمينيز (31 عاما) إلى إخراج الحمامة، إذ التقطها بين يديه وقام بوضعها عند حافة الملعب خلف الراية الركنية.

وبدا أن الحمامة بخير، إذ كانت تقف على ساقيها الاثنتين وفق ما ظهر في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق خيمينيز على الواقعة في تصريحات أبرزتها شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية قائلا: "سألت الحكم عمّا يحدث فأجاب أن الأمر بسبب حمامة. قلت له هل أوقفتم المباراة حقا بسببها؟!".

وأضاف "التقطتها وأخرجتها. لا أعلم إن كان يجب أن يكون هناك بروتوكول لذلك. آمل ألا تكون قد أُصيبت إصابة خطيرة".

وحافظ أتلتيكو مدريد على موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الثامن.

حادثة مشابهة مع طائر نورس

وتأتي هذه الواقعة بعد 20 يوما تقريبا من حادثة مشابهة شهدتها ملاعب كرة القدم للهواة في مدينة إسطنبول التركية، وفيها عاد طائر نورس إلى الحياة بفضل تدخل بطولي من أحد اللاعبين.

وتعرض نورس إلى ضربة كرة قوية أفقدته الوعي خلال نهائي تصفيات الدوري الأول للهواة بين فريقي مولاناكابي غوزيلهيسار وإسطنبول يوردوم سبور، في منطقة زيتينبورنو.

وبينما كان الحارس محمد أويانيك يبعد الكرة من منطقة جزائه في الدقيقة 22 اصطدمت بشكل مباشر بنورس كان يحلق في الأجواء، فسقط فورا على العشب الأخضر وسط ذهول الحاضرين.

إعلان

وفي لحظة إنسانية لافتة، سارع قائد الفريق غاني كاتان لإنقاذ الطائر الذي كان فاقدا للوعي وغير قادر على التنفس.

ورغم عدم امتلاكه تدريبا طبيا، بدأ كاتان بإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي عبر ضغطات متتالية على صدر الطائر الصغير، وبعد دقيقتين من المحاولات استعاد النورس وعيه وبدأ بالحركة ليتم نقله لاحقا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وسط تصفيق حار من الجمهور الذي شهد معجزة كروية من نوع مختلف.