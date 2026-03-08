بينهم محيا ومازا.. أصغر 10 هدافين في تاريخ الدوري الألماني

لطالما كان الدوري الألماني لكرة القدم المصنع الأبرز للمواهب اليافعة التي تسعى لتدشين مسيرتها الاحترافية على المسرح العالمي بأفضل طريقة ممكنة، حيث نجح العديد من هؤلاء الموهوبين في كتابة أسمائهم بحروف من ذهب من خلال الوصول إلى الشباك في سن مبكرة جدا، ومن أبرزهم يوسوفا موكوكو وفلوريان فيرتز وجمال موسيالا.

ونشر الموقع الرسمي للدوري الألماني -السبت- قائمة أصغر 10 هدافين في تاريخ البوندسليغا، حيث يتربع موكوكو على صدارة القائمة، إذ حطم جميع الأرقام القياسية عندما سجل هدفه الأول لصالح بوروسيا دورتموند في شباك يونيون برلين بعمر 16 عاما و28 يوما فقط خلال موسم 2020-2021.

ويأتي في المرتبة الثانية الموهوب فلوريان فيرتز، الذي أعلن عن نفسه بقوة مع باير ليفركوزن عندما سجل هدفا لا ينسى في مرمى حارس بايرن ميونخ التاريخي مانويل نوير بعمر 17 عاما و34 يوما.

وانضم صاحب الأصول المغربية وائل محيا للقائمة في فبراير/شباط 2025 ليحتل المركز الثالث تاريخيا، بعدما سجل هدفا لصالح بوروسيا مونشنغلادباخ في شباك بايرن ميونخ وهو في سن 17 عاما و65 يوما، ليصبح أصغر هداف في تاريخ ناديه.

تستمر القائمة بأسماء تركت بصمة واضحة، حيث يحتل نوري شاهين المركز الرابع بفضل هدفه مع دورتموند في عام 2005 بعمر 17 عاما و82 يوما، يليه في المركز الخامس الفرنسي ماتيس تيل الذي سجل لبايرن ميونخ بعمر 17 عاما و136 يوما.

الجزائري إبراهيم مازا في المركز السابع

وفي المركز السادس يأتي توم روثي الذي سجل في ظهوره الأول مع دورتموند بعمر 17 عاما و169 يوما، ثم الجزائري إبراهيم مازا في المركز السابع بفضل هدفه مع هيرتا برلين بعمر 17 عاما و184 يوما.

وتكتمل لوحة الشرف بكل من جوليان دراكسلر في المركز الثامن بسن 17 عاما و193 يوما، وتيمو فيرنر في المركز التاسع بسن 17 عاما و200 يوم، وأخيرا جمال موسيالا في المركز العاشر، الذي سجل باكورة أهدافه مع بايرن ميونخ بعمر 17 عاما و205 أيام، ليبدأ من بعدها رحلة التوهج العالمي.