بإيرادات خيالية وحضور عالمي.. سان سيرو يستعد لأغلى ديربي في إيطاليا

يستعد ملعب "سان سيرو" الليلة لاحتضان نسخة استثنائية من "ديربي ديلا مادونينا" بين قطبي مدينة ميلانو، في مواجهة تتجاوز أبعادها التنافس الرياضي لتسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدوري الإيطالي.

فمع نفاد التذاكر بالكامل، تشير التقديرات إلى أن إيرادات المباراة ستتخطى حاجز الـ8.7 ملايين يورو (نحو 9.4 ملايين دولار)، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في لقاء الذهاب، لتصبح هذه المواجهة هي الأعلى دخلا في تاريخ "الكالتشيو" وفقا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت (La Gazzetta dello Sport).

ولا تقتصر أهمية الموقعة على العائدات المالية المباشرة، بل تمتد لتشمل تأثيرا عالميا واسع النطاق؛ حيث بيعت التذاكر لمشجعين من قرابة 100 دولة، ومن المتوقع أن يمتلئ المسرح التاريخي بأكثر من 75.500 متفرج.

وعلى الصعيد الإعلامي، ستحظى المباراة بتغطية هائلة من 220 صحفيا و50 مصورا، مع بث مباشر يصل إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، مما يعكس المكانة المرموقة لـ "ديربي الغضب" كواحد من أهم الأحداث الرياضية الكبرى التي ينتظرها الملايين.

الصراع الكروي

يحتاج ميلان إلى الحفاظ على هيمنته على جاره إنتر ميلان في مباراة القمة، ليحافظ على أي أمل واقعي في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تأخر عن متصدر الدوري.

ولم يخسر ميلان في آخر ست مباريات قمة، وفاز في أربع منها، ويبدو أن مباراة الأحد في سان سيرو هي مواجهة يجب الفوز بها لصاحب المركز الثاني، الذي يتأخر بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

وفي بداية يناير/كانون الثاني، كانت ثلاثة فرق تتنافس على لقب الدوري الإيطالي. وكان إنتر متقدما بفارق نقطة واحدة على ميلان، مع تأخر حامل اللقب نابولي بنقطة أخرى، لكن فريقا واحدا فقط حافظ على مستواه كمنافس على الدوري.

وفقد إنتر نقطتين فقط في آخر 15 مباراة ليبتعد أكثر في الصدارة، بينما أهدر ميلان سبع نقاط في آخر ست مباريات.

وخسر ميلان بقيادة ماسيميليانو أليغري مباراتين في الدوري طوال الموسم، مقابل أربع لإنتر، لكن تعادله تسع مرات كان سبب تراجعه،

ولن يفيده التعادل مرة أخرى يوم الأحد في محاولته اللحاق بالصدارة.

وقال ستراهينيا بافلوفيتش مدافع ميلان لصحيفة غازيتا ديلو سبورت (La Gazzetta dello Sport): "في مباريات القمة لا يوجد مرشح مفضل.

حقق إنتر آخر فوز له في مباراة القمة في أبريل/نيسان 2024، بعدما ضمن له الفوز خارج ملعبه تحقيق آخر ألقابه في الدوري أمام جماهير ميلان.

وكان هذا الفوز هو الأخير له في سلسلة من ستة انتصارات متتالية على ميلان، وفي حين أن فوزا آخر في القمة لن يضمن اللقب هذه المرة، فإن فارق 13 نقطة مع تبقي 10 مباريات سيجعل إنتر في وضع مريح لبقية الموسم.

موعد مباراة الديربي بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

تنطلق المباراة في الحادية عشرة إلا ربعا مساء (22:45) بتوقيت الدوحة والسعودية، الثانية عشرة إلا ربعا مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وميلان

تملك قناة "شاشا" الكويتية حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للموسم الحالي، ومن المقرر أن تنقل أحداث الديربي عبر شاشتها وتطبيقها الإلكتروني.