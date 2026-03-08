سر تألق بيدري مع برشلونة وساتريانو ضد ريال مدريد

يتبع مهاجم خيتافي مارتين ساتريانو نظاما غذائيا غير تقليدي سمح له بالتألق في الفترة الأخيرة في الدوري الإسباني، خاصة أمام ريال مدريد، حيث كان صاحب هدف المباراة الوحيد الذي فاز به فريقه خيتافي على "الملكي" بملعب سانتياغو برنابيو.

ويشرف على البرنامج الغذائي للاعب اختصاصي التغذية خافيير فرنانديز ليغيرو، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "نوتريليغيرو"، والذي يعمل أيضا مع لاعبين بارزين مثل بيدري وفيران توريس من نادي برشلونة.

سر الطاقة

وكشف ليغيرو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن أحد أسرار طاقة ساتريانو يتمثل في تناول مزيج غذائي يعتمد على مسحوق البروتين مع كريم الأرز المخصص للأطفال الرضع. ويوفر هذا الخليط طاقة سريعة الامتصاص تساعد اللاعب على الحفاظ على خفة الحركة والسرعة دون الشعور بثقل في المعدة.

وأوضح اختصاصي التغذية، في تعليق ساخر، أنه اضطر في البداية إلى إخبار اللاعب بأن هذا المنتج يوجد في قسم أغذية الأطفال في المتاجر، نظرا لسهولة هضمه وسرعة امتصاصه.

ويتضمن النظام الغذائي لساتريانو أيضا تقليص استهلاك الغلوتين، مع الاعتماد على مصادر محددة للكربوهيدرات مثل البطاطا والبطاطا الحلوة. ويتم طهي هذه الأطعمة في الليلة السابقة لاستهلاكها ثم حفظها في الثلاجة، وهو ما يساعد على تكوين ما يعرف بـ"النشا المقاوم"، الذي يدعم صحة الجهاز الهضمي ويسهم في إعادة شحن مخزون العضلات من الطاقة.

ومنذ انضمامه إلى خيتافي خلال سوق الانتقالات الشتوية، خاض ساتريانو سبع مباريات وسجل هدفين. كما بدأ منذ فترة عيد الميلاد باتباع نظام الصيام المتقطع ضمن برنامجه الغذائي.