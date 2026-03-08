بالفيديو.. السعودي سعود عبد الحميد يسجل أول أهدافه بالدوري الفرنسي

سجل الدولي السعودي سعود عبد الحميد أول أهدافه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليساهم في فوز فريقه لانس على ضيفه ميتز بثلاثية نظيفة، الأحد، على ملعب "بولار ديليليس" في الجولة الـ25 للمسابقة.

بهذا الفوز، أوقف لانس نزيف النقاط بعد خسارة أمام موناكو وتعادل مع ستراسبورغ، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

في المقابل، تلقى ميتز خسارته الرابعة تواليا والثامنة عشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب، واقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

السعودي سعود عبد الحميد يسجل أول أهدافه

وافتتح سعود عبد الحميد التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، عندما أطلق تسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة حاسمة من السنغالي عبد الله سيما.

وسجل سعود اسمه في تاريخ الدوري الفرنسي بهذا الهدف، كونه أول لاعب سعودي يسجل في البطولة، وهو الهدف الثاني مع لانس بعد هدفه في مرمى فان في الدور الخامس من كأس فرنسا.

ومع أول دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، أضاف فلوريان توفان الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يختتم البديل المالي أمادو هايدارا الثلاثية في الدقيقة 52 بتسديدة قوية مرت من بين ساقي الحارس السويسري جوناثان فيشر.