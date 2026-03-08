بالفيديو.. تدخل "وحشي" وكسر مروع لساق لاعب يشعل الفوضى بالملعب

تعرض لاعب إكوادوري لإصابة مروعة بعد تدخل عنيف جدا من منافسه خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم.

ورغم اعتذار اللاعب الأرجنتيني بعدما عاين نتيجة ما فعله، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن تدخله "الوحشي" على منافسه كان يمكن أن يستحق بموجبه السجن، عقابا له على فعلته.

وانقض الأرجنتيني برايان نيغرو لاعب موشوك رونا بقوة على كاحل جان بيير أرويو لاعب إنديبندينتي ديل بايي، وتسبب له بكسر مروع على حد وصف شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 17 من الشوط الثاني، وذلك عندما اندفع أرويو في محاولة للوصول إلى الكرة بالتزامن مع انقضاض نيغرو عليها، لكن التوقيت لم يسعف الأخير.

وانزلق نيغرو بعنف شديد وجرف ساقي أرويو، ولم يتحمل كاحله الأيسر قوة التدخل ليسقط على أرضية الملعب وهو يصرخ بصوت عال من شدة الألم.

وأدى هذا التدخل العنيف إلى حصول نيغرو على بطاقة حمراء مباشرة، ورغم ذلك اندلع شجار جماعي شارك فيه عدد من لاعبي الفريقين وفق الشبكة ذاتها.

واضطر حكم تقنية الفيديو المساعد "فار" (VAR) للتدخل ما أدى إلى حالات طرد أخرى بسبب الشجار، شملت جوردي ألسيفار وكريستوفر أنغولو من الفريقين.

في تلك الأثناء كان أرويو يصرخ من شدة الألم حتى وهو بين أيدي الطاقم الطبي الذي دخل أرض الملعب لإسعافه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

وخضع اللاعب المصاب لفحوص طبية أعلن ناديه بعدها في بيان رسمي تعرضه "لكسر مفتوح في عظمتي الساق (القصبة والشظية)".

وبعد المباراة قدم نيغرو اعتذارا سريعا لأرويو وأعرب عن استعداده لتقديم أي مساعدة من شأنها أن تساهم في شفاء اللاعب.

وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أولا أعتذر. كنت سريعا جدا وأصبت كاحله ثم أدركت حجم الإصابة. أشعر بالسوء الشديد، أتمنى له الشفاء العاجل وأنا مستعد لتقديم المساعدة".