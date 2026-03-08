أرسنال وتشلسي يتأهلان بصعوبة إلى ربع نهائي كأس إنجلترا

حقق أرسنال فوزا بشق الأنفس على مضيفه مانسفيلد من الدرجة الثالثة 2-1، حاجزا بطاقته إلى ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم ومواصلا مساره نحو رباعية نادرة، فيما احتاج تشلسي إلى التمديد لتخطي عقبة وريكسهام من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 4-2.

أرسنال بشق الأنفس

أجرى المدرب الإسباني لفريق "المدفعجية" ميكل أرتيتا تسعة تغييرات على التشكيلة التي هزمت برايتون 1-0 منتصف الأسبوع.

ومنح نوني مادويكي حامل اللقب التقدم قبل نهاية الشوط الأول بقليل أمام منافسه المتواضع في الدقيقة (41)، قبل أن يدرك البديل ويل إيفانز التعادل مطلع الشوط الثاني لمانسفيلد المنتمي للدرجة الثالثة في الدقيقة (50).

وانفتح اللقاء بعد الهدفين مع فرص للطرفين، قبل أن يسدد البديل إيبييريتشي إيزي كرة قوية أعادت أرسنال إلى المقدمة (66).

ورغم معاناة أرسنال وعدم راحته أمام خصم متواضع، فإنه نجح في الحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة التأهل.

ويظل لقب كأس إنجلترا عام 2020، في أول موسم لأرتيتا، هو البطولة الكبرى الوحيدة التي حصدها الإسباني مع النادي حتى الآن.

تشلسي يقلب الطاولة على وريكسهام

قلب تشلسي تأخره مرتين بهدفين لسام سميث في الدقيقة (18) وكالوم دويل في الدقيقة (78) إلى تعادل بهدفين لحارس المرمى آرثر أوكونكوو في الدقيقة (40) بخطأ في مرمى فريقه وجوش أتشيمبونغ في الدقيقة (82) فارضا التمديد.

واستغل النادي اللندني النقص العددي في صفوف مضيفه إثر طرد لاعب وسطه جورج دوبسون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي، فسجل هدفين عبر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (96) والبرازيلي جواو بيدرو (120+5).

وخاض تشلسي المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي حيث فضل المدرب ليام روسينيور إراحتهم قبل الرحلة إلى العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة سان جيرمان حامل اللقب في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.