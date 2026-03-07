من كبار البريميرليغ إلى شبح الإفلاس.. كابوس الهبوط يهدد إمبراطورية توتنهام المليارية

في عالم كرة القدم الحديثة، يُنظر إلى هبوط أحد أندية "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز كسيناريو خيالي، لكن الأرقام تشير إلى أن توتنهام هوتسبير يقف أمام هاوية مالية إذا لم يتمكن من تأمين بقائه.

الهبوط هنا لا يعني فقط خسارة مقعد في الدوري الممتاز، بل هو انهيار لهيكل إيرادات صُمم ليدعم نادياً في القمة.

يحتل توتنهام المركز الـ16في جدول ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بعد هزيمته الأخيرة أمام كريستال بالاس على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.

كابوس الهبوط يهدد إمبراطورية توتنهام المليارية

تشير تحليلات "بي بي سي سبورت" إلى أن الهبوط قد يكلف النادي ما يقارب 347 مليون دولار، وتتوزع الخسائر على ثلاثة محاور رئيسية:

عائدات يوم المباراة (173 مليون دولار): توتنهام يمتلك خامس أعلى إيرادات تذاكر في أوروبا. الملعب الجديد، بتكاليف تشغيله المليارية، بُني لتقديم مباريات النخبة. اللعب أمام فرق "التشامبيونشيب" يعني انخفاضاً حاداً في أسعار التذاكر، وتلاشي باقات الضيافة والشركات التي تعد عصب الإيرادات في "توتنهام ستاديوم".

(173 مليون دولار): توتنهام يمتلك خامس أعلى إيرادات تذاكر في أوروبا. الملعب الجديد، بتكاليف تشغيله المليارية، بُني لتقديم مباريات النخبة. اللعب أمام فرق "التشامبيونشيب" يعني انخفاضاً حاداً في أسعار التذاكر، وتلاشي باقات الضيافة والشركات التي تعد عصب الإيرادات في "توتنهام ستاديوم". عقود الرعاية والشركاء: تمتلك عقود الرعاية (نايكي وAIA) بنوداً سرية تُعرف بـ "بنود الهبوط"، والتي تسمح للرعاة بخفض قيمة العقود فور سقوط الفريق، مما يهدد السيولة السنوية للنادي.

تمتلك عقود الرعاية (نايكي وAIA) بنوداً سرية تُعرف بـ "بنود الهبوط"، والتي تسمح للرعاة بخفض قيمة العقود فور سقوط الفريق، مما يهدد السيولة السنوية للنادي. البث التلفزيوني: فقدان حقوق البث المربحة للدوري الممتاز وعوائد المشاركات القارية (دوري أبطال أوروبا) سيخلق فجوة لا يمكن ردمها في الميزانية.

توتنهام وفخ التكاليف الثابتة

المفارقة المؤلمة هي أن نفقات توتنهام مصممة لـ "نادي نخبة أوروبي"، وليس نادياً في دوري الدرجة الأولى:

فاتورة الأجور: رغم وجود بنود تخفض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، إلا أن الـ 50% المتبقية ستظل عبئاً ضخماً على نادٍ فقد نصف إيراداته.

رغم وجود بنود تخفض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، إلا أن الـ 50% المتبقية ستظل عبئاً ضخماً على نادٍ فقد نصف إيراداته. تكاليف التشغيل المتصاعدة: دفع توتنهام 347 مليون دولار العام الماضي كـ "تكاليف تشغيل"، وهي تكاليف لا تتغير بتغير المنافس. ويمثل تبريد وتسخين الملعب، والتأمين، والصيانة، ورواتب 877 موظفاً بدوام كامل، تكاليف "ثابتة" ستستمر في استنزاف خزينة النادي حتى في حال الهبوط.

من كبار البريميرليغ إلى شبح الإفلاس

بينما كان توتنهام يفتخر بكونه نموذجاً للاستدامة المالية، فإن الهبوط سيمثل اختباراً لهذا النموذج.

إعلان

الخبير المالي كيران ماغواير يرى أن الهبوط سيحول النادي من "كيان يواجه خسائر تشغيلية" (172 مليوندولار العام الماضي) إلى "كيان يواجه عجزاً هيكلياً"، مما يعني أن التعافي سيكون مشروعاً يمتد لسنوات طويلة وليس مجرد كبوة موسم واحد.

توتنهام ليس مجرد نادٍ لكرة القدم؛ إنه "مؤسسة اقتصادية متكاملة" تعتمد على تدفقات نقدية ضخمة للحفاظ على استمراريتها.

الهبوط لن يطيح فقط بحلم البطولات، بل سيضرب "النموذج الاستثماري" الذي بناه النادي حول ملعبه الملياري، مما يجعله في موقف لا يحسد عليه أمام القوانين المالية الصارمة.